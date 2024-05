De la Calle le da cátedra a Petro de por qué cumplimiento del Acuerdo de Paz es responsabilidad del Gobierno

Sin embargo, insistió en que “ha faltado voluntad política para volver realidad los Planes de Desarrollo Territorial”. Además, sostuvo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se apresta a tomar decisiones y hay que acelerar, “pero no es cuestión que dependa del Consejo de Seguridad” de la ONU.

“Por fin, la obligatoriedad de las declaraciones unilaterales del Estado no está en juego aquí. No se trata de crear nuevas normas, sino de ejecutarlas. Por ejemplo: hubo un compromiso hace más de un año de restablecer la Alta Consejería para la Implementación. No se ha hecho”, agregó.

De la Calle ratificó que la JEP es el tribunal de cierre frente al conflicto con las Farc, “siempre ha sido así”. Lo anterior, luego de que Petro aseguró que no es el órgano de cierre de la verdad: “La demostración de eso es la discusión que hubo alrededor del tema Mancuso, que al ser paramilitar su instancia no es la JEP sino Justicia y Paz. Entonces la verdad se fragmenta”, declaró Petro.

Ante ello, el senador sostuvo que si lo que Petro insinúa es la creación de “un supraorganismo para el resto del conflicto” es un asunto que debe tramitarse de conformidad con los procedimientos internos.

“Así se hizo con el Acuerdo del Teatro Colón. Muy grave, si es lo que se busca, es que una declaración del Ejecutivo termine generando toda una serie de normas de juzgamiento de conductas gravísimas dejando por fuera los órganos del Estado. Es necesario que el Gobierno aclare este punto”, precisó de la Calle.

Este martes, durante la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, Petro anunció que irá a la ONU a notificar que el Estado colombiano no quiere cumplir con el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y en la extinta guerrilla de las Farc.

Tras el confuso y sorpresivo anuncio, el mandatario tuvo que aclarar en X, que el Acuerdo tiene tres grandes ejes: la reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial.

Frente a la reforma agraria manifestó que “se necesita poner a funcionar al máximo la jurisdicción agraria y la compra expedita de tierras (...) Sin estos requisitos hay que decir que el Estado incumplió los acuerdos de paz. Se trataría del primer país en el mundo en incumplir una ‘declaración unilateral de Estado’ suscrita ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, dijo el jefe de Estado.

