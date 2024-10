Cortocircuito | Pujas, tambaleos y cambios marcaron la movida política de la semana

Puja conservadora

A diferencia del Concejo de Cúcuta, en donde ya fue elegida la mesa directiva para el año 2025, en la Asamblea de Norte de Santander todavía no hay consenso en torno al nombre del diputado que llevará las riendas de la corporación el próximo año. Lo único que está definido es que será el Partido Conservador el que pondrá el candidato, pero todo parece indicar que tanto Gregorio Correa como Milena Calderón quieren la presidencia y por eso, hasta ahora, ninguno ha dado el brazo a torcer en su aspiración. De no lograrse un acuerdo, que es lo que prevén algunos, los trece diputados tendrían que dividir sus votos entre los dos conservadores y eso podría generar algo de tensión en el ambiente. Es por esa misma razón que todavía no hay fecha para la elección. ¿Habrá acuerdo?

Tambaleó

Y hablando de elecciones, la de las nuevas directivas del Concejo para el próximo año no estuvo tan fácil como se vio el jueves en la plenaria. Si bien la concejala Carime Rodríguez fue elegida por unanimidad, su nombre alcanzó a estar en duda hasta horas antes de la plenaria, pero además hubo amagos de división al interior de la coalición mayoritaria. La disputa estaba entre los concejales Jesús Sepúlveda, Albert Casadiegos y Rodríguez, pero hubo un cuarto nombre que fue el del concejal Guillermo León Báez, quien alcanzó a poner a tambalear al grupo. Como Sepúlveda y Casadiegos declinaron, el dirigente del Partido de la U apareció como otra opción y tenía asegurado, incluso, el apoyo de los siete integrantes del bloque minoritario, lo cual no pintaba bien para los intereses de los más cercanos a la administración de Jorge Acevedo.

Tambaleó II

Trascendió también que en un momento en que la tensión se puso en su nivel más alto, el propio alcalde Acevedo admitió que quien quisiera estar en la coalición estuviera y el que no, bien podía retirarse. Después de un desayuno las cargas se recompusieron, resolvieron apoyar a la concejal Carime Rodríguez y hasta creció el bloque, al pasar de 12 concejales a 13, con el ingreso de Jair Díaz, de la Alianza Verde, partido que terminó quedándose también con la segunda vicepresidencia del Concejo.

Movimientos

El gabinete del alcalde Jorge Acevedo sufrirá nuevos cambios en los próximos días y uno de los movimientos que ya se da como un hecho es el del director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD), David Albeiro Márquez Peñaranda, quien asumió el cargo en febrero pasado. Se conoció que al funcionario ya le pidieron su carta de renuncia, pero, curiosamente, aún no la entrega. El otro nombre que también dejaría de ser parte del equipo de trabajo del mandatario local es el del director del Sisbén, José Miguel Bonilla, puesto que tendría otros planes en su carrera política.

