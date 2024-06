Cortocircuito | Este es el resumen de las noticias políticas de la semana en la región

Elección en firme

Quien pudo respirar tranquilo esta semana fue el periodista Fabio Leal, alcalde de Pamplonita, y a quien madrugaron a demandarle su elección por una inhabilidad en la que, supuestamente, estaba incurso en los comicios del año pasado. El demandante alegaba que Leal no podía aspirar a la Alcaldía de su municipio, porque celebró contratos con la Gobernación hasta unos meses antes de las elecciones y eso lo dejaba fuera de competencia. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no le dio la razón y concluyó que si bien los contratos sí se celebraron, estos fueron en Cúcuta y no tuvieron ninguna incidencia en Pamplonita. En ese sentido, no se confi guraba ninguna inhabilidad.

Deshojando la margarita

Después de su estreno en las elecciones del año pasado, el general (r) Jorge Eduardo Mora López está listo para seguir intentando aterrizar en la arena política y desde hace varios meses viene moviéndose y organizando su siguiente proyecto. Mora aspiró a la Gobernación de Norte de Santander en representación de Salvación Nacional y el Centro Democrático, y alcanzó una sorpresiva votación de 116.000 respaldos pese a ser esta su primera participación en una contienda electoral, ubicándose en la tercera posición entre siete candidatos que se postularon. El Senado de la República es una de esas opciones, aunque no descarta que pueda ser nuevamente la Gobernación, en 2027.

Deshojando la margarita II

Teniendo en cuenta los resultados que consiguió en octubre de 2023, a pesar de ser un desconocido para muchos y de que por poco queda fuera de la carrera electoral, y viendo la respuesta que consiguió su discurso sobre la seguridad en la región, al general ya le han venido coqueteando desde el uribismo para que haga parte de la lista que presentará el partido en los comicios de marzo de 2026.

Una de las que le está hablando al oído es la senadora Paloma Valencia, quien muy seguramente estará en la baraja presidencial de ese mismo año. La dirigente quiere que Mora sea su carta en las legislativas y así se lo ha hecho saber ya. El oficial retirado, mientras tanto, sigue deshojando la margarita.

Estudiosos

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y su secretario de Seguridad Ciudadana, Diego Villamizar, fueron invitados por el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, a hacer parte del Curso Estratégico en Seguridad Pública (CESEP), 2024, que es el mismo que hacen los coroneles para lograr su ascenso a generales. Otras personalidades del país como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y algunos magistrados de las Cortes también hacen parte del grupo de becarios. El curso tiene una duración de nueve meses y además de capacitarse en seguridad pública, lo que busca la Policía es lograr un mayor relacionamiento y articulación con los sectores públicos y privados.

Soldado avisado…

Líderes y voceros del Catatumbo tuvieron la oportunidad de reunirse esta semana con el presidente Gustavo Petro, en Bogotá, para hablar del fracasado programa de sustitución y plantear una alternativa a esa política que hace parte del Acuerdo de Paz de La Habana. Un aspecto que llamó la atención de ese encuentro, es la advertencia que le hicieron al mandatario y de la cual le pidieron tomar atenta nota. El representante de las comunidades catatumberas le dijo a Petro que en la región están listos para ayudar a construir la paz y evitar que pase lo que se está presentando en otras zonas, como el suroccidente del país. “En el Catatumbo se escuchan vientos de guerra”, fue la premonitoria frase que pronunciaron frente al jefe de Estado. Como quien dice, soldado avisado…

Temor

Y es que aunque el cese al fuego en Norte de Santander parece estar dando frutos y la confrontación casi que se redujo a cero, lo cual ha representado un alivio para las poblaciones, estas temen que la ola paramilitar de la que se habla en el sur de Bolívar y Magdalena Medio se traslade al departamento. “Así empezó la incursión paramilitar del 98 y 99”, le dijeron al presidente.

A terminar las obras

El recién posesionado contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, acaba de retomar sus funciones en el ente de control y ya les tiene una tarea a los gobernadores y alcaldes del país: hacer un inventario de las obras inconclusas que hay en los departamentos y municipios, con el fin de que puedan rescatar esos proyectos y evitar así que terminen convertidos en elefantes blancos, en detrimento del erario. Durante una visita a Cúcuta, en enero pasado, el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga, alertó sobre la existencia de trece elefantes blancos y siete proyectos más en estado crítico en todo Norte de Santander, que suman un total de $181.375 millones.

Nada de hijos

Las nuevas generaciones definitivamente están demostrando que eso de criar hijos no es lo suyo. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el primer semestre del año se presentó la cifra más baja de nacimientos en una década, en Colombia, con solo 145.416 nacidos vivos. La reducción fue del -14,6%, entre el primero de enero y el 30 de abril de 2024.

Tensión en Ecopetrol

En estos días estuvo de cumpleaños el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y su entorno más cercano le organizó una celebración en Bogotá, pero dicen quienes estuvieron presentes que más que alegría, fi esta y animación, lo que había era un ambiente de tensión que pocos podían disimular. La razón es que se avecinan cambios grandes en la empresa y nadie tiene su continuidad garantizada. Y es que al cumplirse los dos primeros años del llamado ‘gobierno del cambio’, a Roa le están exigiendo mostrar los logros de su gestión y por eso él, a su vez, le está pidiendo a su equipo resultados. Cuenta un funcionario cercano al presidente de Ecopetrol que están urgidos, particularmente, por mostrar avances en el proyecto de hidrógeno en Cartagena y el miedo es que empiecen a rodar cabezas. El primero de julio se sabrá.

Vuelven las ferias

Las tradicionales ‘ferias julianas’ estarán de regreso este año como lo había anunciado el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo. Ayer fue presentada oficialmente la programación prevista para esta fiesta cultural en la que los cucuteños podrán disfrutar nuevamente del desfile de carros antiguos, la gran cabalgata, el desfile de comparsas y carrozas, además de los conciertos con artistas nacionales e internacionales. Acevedo dijo que la idea de revivir estas festividades tiene que ver con la estrategia ‘Cúcuta ciudad destino’, con la cual busca posicionar la ciudad y convertirla en un destino turístico en el país.

