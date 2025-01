Apretón presupuestal del Gobierno Nacional es positivo, pero insuficiente, dicen expertos

“El recorte se hace sobre una base que ha tenido un gran aumento. El número de contratos de prestación de servicios ha crecido mucho, pero los recortes solo devolverían esa cifra a los niveles de hace dos años. Es muy difícil que este recorte afecte al empleo de manera significativa”, indicó el académico.

Aunque el Estado es uno de los mayores generadores de empleo en Colombia, especialmente a través de entidades descentralizadas como alcaldías y gobernaciones, Restrepo considera que el impacto sobre el empleo no sería significativo a nivel macroeconómico. “Es difícil que decisiones como estas tengan un impacto en la economía en su conjunto”, agregó.

¿Son suficientes?

El borrador del decreto también contempla ajustes en el pago de horas extras, limitaciones en el gasto en publicidad estatal y recortes en viáticos, que se realizarán bajo tres escenarios diferentes según el tipo de gasto asumido por las entidades.

No obstante, Jorge Restrepo considera que estos recortes menores no son suficientes para solucionar el déficit fiscal.

“Definitivamente, si lo que se necesita es enderezar la situación fiscal del país, el Gobierno debe hacer recortes en rubros mucho más grandes”, sostuvo.

El profesor también sugirió que el Gobierno debería priorizar la reducción de recursos no ejecutados y los programas que aún no han comenzado. “Hay ministerios que tienen presupuestos millonarios sin ejecutar. Lo primero que debería hacer el Gobierno es recortar todo aquello que no pudo ejecutar”, concluyó.

El plan de austeridad, aunque es visto por algunos como una medida necesaria para mantener la disciplina fiscal, también podría tener efectos secundarios.

Para Luis Fernando Mejía, el verdadero riesgo radica en no realizar el ajuste necesario, ya que el incumplimiento de la regla fiscal podría desencadenar consecuencias más graves, como un aumento de las tasas de interés y una posible depreciación de la moneda.

El profesor Restrepo, por su parte, indicó que el impacto del plan podría ser limitado, pues, aunque la medida es positiva a nivel de señal política, su magnitud es tan pequeña que no tendría un impacto sustancial en la economía del país.

“Este es un recorte tan pequeño que no es ni el 1% del presupuesto. El mensaje no se escucha”, afirmó Restrepo.

