Obispo de Ocaña pide a los violentos buscar el camino del diálogo

Una peregrinación hacia el santuario Agua de la Virgen realizan feligreses para clamar a la patrona por la reconciliación y la convivencia pacífica de la zona del Catatumbo.



El obispo de Ocaña, monseñor Orlando Olave invitó a los violentos cesar el accionar y buscar los mecanismos de diálogo para encontrar la paz.



Aseguró que la cuaresma es el periodo propicio para reflexionar sobre los lazos de fraternidad entre los pueblos.

Es un signo de la fe del pueblo, eso demuestra el cariño, el afecto, la devoción que tiene la gente por la virgen de las gracias de la Torcoroma.



Un caminar muy lindo para conmemorar más de 300 años, levantarse en la madrugada para caminar 7 kilómetros, participar en la eucaristía y bajar a pie. Expresa la grandeza y fe del pueblo mariano y la esperanza basada en Jesucristo.



Sin duda la situación del Catatumbo es compleja, estamos esperando la posición del Gobierno nacional, ellos tienen en las manos las estrategias para desarrollar esos territorios. Sabemos que no es fácil ante la magnitud del problema, creo y esperamos las buenas acciones cumpliendo las promesas hechas durante el Consejo de ministros. Que empiecen a dar poco a poco apalancando todos los proyectos para que la paz no solamente se convierta en la ausencia de las balas, sino también en la transformación real de los territorios tan llenos de vida, cultivos y realidades humanas ricas donde algunos se empeñan en destruirlos.



Nuestra misión es llegar a esas regiones para construir la verdadera paz mejorando las condiciones de vida de los habitantes de la región golpeada por los violentos.



Los actores armados tienen una responsabilidad en este caminar, nosotros instamos a descubrir ese sendero ideal para la paz y la reconciliación de los pueblos.



La violencia siempre genera violencia, la guerra siempre desencadena en muertes. Nosotros como iglesia estamos en contra de esas realidades y los invitamos a buscar alternativas. Llevamos 70 años del conflicto armado, están equivocados y demostrado que ese no es el camino, recalcó.

El miércoles de ceniza inicia la cuaresma como preparación para el encuentro con la pascua, con Cristo Resucitado y la iglesia nos recuerda la humanidad que todos tenemos, vivimos y debemos revisar en nuestro interior, busquemos en los corazones y las vidas esas realidades contrarias al evangelio y cómo renovarlas todos los días.