La fe y el sabor unen a las familias en las madrugadas decembrinas de Ocaña

De la toga al delantal

“El negocio de las arepitas creció conmigo”, comenta Marlín, quien recuerda con orgullo los inicios de niña, cuando ayudaba a su madre a vender para financiar su carrera en la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña.

La joven profesional no ve contradicción entre su vida de abogada y su rol en las calles. Desde las dos de la mañana, ella y su familia preparan las delicias que ofrecerán a los madrugadores. “Tengo la fortuna de poder complacer a los clientes con el famoso peto y las arepitas, cuya materia prima es masa de chócolo con huevo, carne y jamón. Cada mordisco es delicioso”, asegura.

A pesar de ejercer su profesión, Marlín no olvida sus raíces ni el esfuerzo que la llevó a donde está hoy. “Ponerme un delantal no me hace menos. Sé de dónde vengo y estoy orgullosa de lo que hemos logrado como familia”, agrega. También destaca el papel de sus hermanos menores, a quienes motiva a seguir el camino de la superación personal