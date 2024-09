Intervienen la plaza de mercado de Ocaña

De la mano con la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio se vinculó con la actividad con cien regalos donde los clientes fieles de los alrededores deben presentar la factura de compra en aras de impulsar la economía regional.



“Todos cabemos dentro del mercado, pero de manera organizada, en óptimas condiciones higiénicas, no invadiendo el espacio público, vigilado por las autoridades y erradicando los focos de contaminación con el aseo constante”, agregó el funcionario, quien prometió al gremio presencia permanente.



“Lo que no corresponda a la dinámica comercial tiene que ir saliendo gradualmente porque no vamos a dejar espacio para los delincuentes en el centro de empleo más grande de la región”, exclamó.



El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ocaña, ingeniero Fabio Rincón Ortiz, lideró las estrategias para reactivar la plaza de mercado.

Destaca el papel de la gente para mantener vivo el proceso de intercambio de productos en el nororiente colombiano. “Se constituyen en piezas esenciales del engranaje comercial para garantizar la calidad de vida de una población. Es el centro comercial más grande de la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo donde convergen los distintos procesos de intercambio”, precisó el vocero.