Entornos seguros en instituciones educativas de la provincia ocañera

El plan piloto



En el colegio Caro se suscribe el Plan piloto entre las directivas y las autoridades para lograr la armonía en los distintos espacios.



El comandante de la estación de policía, teniente coronel Fabio Alexander Espinel destacó que la campaña hace parte del plan regreso a clases y el compromiso de las autoridades es velar por un ambiente seguro para los estudiantes tanto dentro como fuera de las instituciones educativas.



En compañía de la policía nacional y las diferentes especialidades como Infancia, Adolescencia, Gaula, Carabineros y demás se hizo el lanzamiento del programa de protección de los entornos escolares.



“Consiste en el acompañamiento a todos los estudiantes de las instituciones educativas que hacen parte del municipio de Ocaña con el fin de aplicar actividades de prevención de los delitos sexuales, no porte de armas cortopunzantes y evitar que los menores sean víctimas en el interior de los colegios como en los hogares”, agregó.



El compromiso firmado es de las autoridades para la vigilancia constante en las instalaciones, un llamado a los rectores y profesores para que se hagan partícipes de estas campañas de seguridad en los colegios, para que los menores no porten sustancias estupefacientes y no consuman, no lleven armas cortopunzantes que ocasionan víctimas de diferentes delitos, puntualizó.

El secretario de Educación, Doiler Sanjuán, anunció réplicas en los distintos planteles del municipio de Ocaña en aras de fortalecer los esquemas de convivencia pacífica entre la población infantil.

