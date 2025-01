Petro culpa a la extrema derecha y la prensa de organizar el paro camionero

Gustavo Petro se volvió a pronunciar sobre el paro camionero que se está organizando en contra de las alzas del ACPM en todo el territorio nacional. El mandatario resaltó que hay gremios que no participarán de estas actividades, pero también algunos líderes del sector se han pronunciado.

El presidente aseguró que la "extrema derecha y cierta prensa a fin" están detrás de una supuesta campaña para promover noticias falsas. Esta división dentro del gremio ha generado grandes dudas, pero la más importante es: ¿Habrá o no paro camionero?.

Petro acusa a la derecha y a la prensa

Dos de los grandes retos del presidente Gustavo Petro son el precio del combustible y de los peajes en Colombia. Esto afectará la economía nacional, al dar el primer golpe al sector de los transportadores que en muchas ocasione aseguran que el costo del flete no les alcanza para cubrir los gastos logísticos de una operación normal.

“Me parece que la protesta estaba siendo organizada desde la extrema derecha y cierta prensa afín”, aseguró el máximo mandatario por medio de su cuenta de X.

Luego el presidente aseguró que los argumentos que exponen desde el gremio de transportadores, no es real: “El gobierno ha autorizado un alza del 2.78% de peajes, 8 peajes de 6 concesiones han decidido otra cosa, dicen, facultados por los contratos firmados en el 2014, a toda vista mal hechos y leonino. Esto no puede ser y he pedido inicialmente, diálogo con esos concesionarios En abril de acuerdo a la tendencia inflacionaria y que esperamos sea de 3%, haremos estudio concertado para recuperar la inflación causada”.

Paro camionero: ¿si hay o no hay?

El presidente de Colombia destacó el comunicado oficial que publicaron 12 asociaciones del gremio de transportadores, que desmentirían la posibilidad de cesar actividades para apoyar el paro camionero.

“Ante la desinformación malintencionada en diferentes medios y redes sociales por parte de intereses políticos y personales, manifestamos claramente que en estos momentos nos encontramos en Asamblea Permanente y en procesos de consultas y socialización con nuestras bases transportadoras”, reza el comunicado.

En el mismo aseguran que: “a las bases transportadoras les queremos manifestar que es hora de unirnos y no dejarnos manipular de algunos que buscan debilitar esta lucha, los incumplimientos son claros y estamos trabajando por hacerlos respetar".

Santander dividida por el paro camionero

“El paro sigue porque el Gobierno nacional anunció otra alza en los peajes para el 15 de enero. No respetaron el compromiso sobre el alza del combustible. Tenemos 15 puntos de acuerdo donde se ha hablado mucho, pero no nos han dado soluciones a nosotros”, aseguró Jenny Alvarado, vocera del gremio en el departamento para Caracol Radio.

La otra cara de la moneda se dio desde la gobernación de Santander, en voz del secretario del interior, quien aseguró por medio de la cuenta oficial de X que: “Nos reunimos esta madrugada para garantizar que desde el Gobierno Nacional se escuchen sus inquietudes. La ministra de Transporte se comprometió a enviar al viceministro para atender al sector de transportadores independientes de Santander y buscar soluciones”.

Por ahora el país está en vilo, a la espera de ver si el paro camionero inicia en las diferentes vías nacionales, que podrían reflejar un golpe a la economía, directamente al bolsillo de los colombianos.

