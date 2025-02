Latinos en Estados Unidos: estamos todos asustados, la migra no perdona a nadie

Las tarjetas rojas son herramientas diseñadas para ayudar a los inmigrantes en Estados Unidos a conocer y ejercer sus derechos constitucionales durante interacciones con agentes migratorios, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estas tarjetas, creadas por organizaciones como el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), contienen información esencial sobre qué hacer y qué no en situaciones donde se enfrenten a autoridades migratorias.

Las tarjetas rojas contienen instrucciones para el migrante, como consejos como no abrir la puerta si un agente de inmigración está tocando a su puerta, no responder preguntas sin la presencia de un abogado, y no firmar ningún documento sin asesoría legal.

El ILRC en su sitio web ofrece las tarjetas rojas en formato PDF, disponibles para descarga gratuita. Puede imprimirla en casa o en una imprenta local.