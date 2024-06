Vladímir Putin amenaza con volver a fabricar misiles corto y mediano alcance

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sugirió este viernes la necesidad de restaurar la fabricación de misiles de corto y mediano alcance en Rusia en respuesta a los pasos tomados por Estados Unidos.

Putin agregó que hace unos años Washington se retiró bajo un “pretexto inventado” del Tratado INF para la eliminación de misiles de corto y mediano alcance.

“Nosotros anunciamos en 2019 que no produciríamos esos misiles y no los desplegaríamos si EE. UU. no lo hacía en otras regiones”, señaló el mandatario ruso.

A la vez, “hoy se sabe que Estados Unidos no sólo produce estos sistemas de misiles, sino que ya los ha traído a Europa para unos ejercicios”, aseveró.

“Tenemos que reaccionar a eso y tomar una decisión sobre cómo vamos a proceder en esta situación”, insistió.

