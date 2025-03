Uruguay tiene nuevo presidente: Yamandú Orsi se posesionó

Yamandú Orsi ha asumido este sábado la Presidencia de Uruguay en un acto en el que ha mencionado como principales prioridades de su mandato economía, seguridad, pobreza y desaparecidos.

Lea también: Así va la agenda de Petro en Uruguay, que incluye discusiones sobre la coca

El que fuera candidato presidencial del Frente Amplio (izquierda), ha pronunciado un discurso de 25 minutos ante la Asamblea General uruguaya, ha esbozado las líneas generales de su política y ha dado señales de diálogo dirigidas a la oposición política.



El inicio de su discurso ha recordado que han transcurrido ya 40 años de democracia, pero que persisten "secuelas" de la dictadura "que continúan hasta hoy".

"Por eso, es tan justo como imprescindible mantener intacto el compromiso con la libertad, la verdad y la justicia", ha afirmado entre aplausos.



Su compromiso con la búsqueda de los desaparecidos de la dictadura ha emergido de nuevo al final de su intervención: "la democracia gozará de una mejor salud el día que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares desaparecidos".

Lea además: Proponen crear un ente autónomo que administre dineros del Catatumbo

En el ámbito económico, ha subrayado la seguridad jurídica de Uruguay y la estabilidad macroeconómica. "La acumulación positiva ha permitido también que Uruguay sea un país de reglas estables, donde los contratos se cumplen, donde el Estado honra sus compromisos, donde la estabilidad macroeconómica es una política de Estado", ha resaltado.



"Podremos discrepar en los instrumentos para lograr un mayor reparto de los frutos del trabajo nacional, una política muy relevante para nosotros, pero no vamos a ignorar las reglas de funcionamiento de la economía que Uruguay mantiene desde su restauración democrática", ha argumentado.



Sobre seguridad, ha prometido que "no habrá contemplación alguna con el delito, ni con la represión del delito" y que "sigue intacto" el compromiso "con la lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos". Sin embargo, "bien sabemos que la solución será insuficiente -y hasta demagógica- si no atendemos decididamente las múltiples causantes de la violencia".

Entérese: El Papa está estable y responde bien tras crisis de salud que generó preocupación

A la oposición, Orsi ha ofrecido "mucho diálogo" y "mucha mano tendida" para lograr acuerdos. "No llegamos al gobierno con la lógica de imponer. Personalmente me rebelo contra ese supuesto país de las dos mitades, donde la mitad que gana recurre al orden y mando, y la otra mitad debe estar poco menos que condenada a obedecer bajo protesta. Sepan que nunca supe llevarme muy bien con los muros, tampoco con los ideológicos", ha explicado.



Orsi, candidato del Frente Amplio, fue elegido en segunda vuelta en las elecciones del pasado 25 de noviembre tras imponerse al oficialista Álvaro Delgado. Es profesor de Historia y fue alcalde de la ciudad de Canelones, segunda del país.



Ahora deberá gobernar el país en una situación inédita, ya que el Frente Amplio no tiene mayoría en el Parlamento, por lo que tendrá que negociar acuerdos con la oposición para aprobar las leyes clave.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .