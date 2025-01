La libertad de Venezuela está cerca: María Corina Machado

En la tarde de este viernes, María Corina Machado se pronunció acerca de los hechos de las últimas horas en Venezuela alrededor de la posesión de Nicolás Maduro. Así mismo aclaró los detalles de su detención.

"Ustedes son unos valientes. Ayer se ratificó mi profunda confianza que la libertad está cerca.

Ellos ayer perdieron la militarización total de Caracas y otras ciudades en una demostración, de quién le tiene miedo a quién y de cuánto miedo le tienen al pueblo. Hoy 10 de enero Maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo", expresó la líder opositora.

En el video publicado en sus redes sociales, Machado contó los momentos de terror que vivió en medio de su detención.

"Al salir de la enorme concentración en Chacao muchos ciudadanos me rodearon y me acompañaron hasta que me monté en una moto que me iba a sacar y otras dos, me acompañaban. A la altura del Liceo Gustavo Herrera nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana tenían armas largas afuera", reveló

Contó que en el trayecto avanzaron a la altura del distribuidor Altamira cuando escucharon varios disparos.

"Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron y un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente por detrás fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra en el medio de dos hombres. Así son ellos atacan a una mujer por la espalda.", dijo Machado.

La líder opositora mencionó que en el trayecto escuchó repetir un par de veces que se dirigían a boleta después de llegar cerca de esa zona repentinamente se detuvieron y le dijeron que tenía en la orden de que se fuera y para poder hacerlo, le pidieron que grabara un video como una fe de vida.

"Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente fue entonces cuando me enteré que el conductor de una de las motos que me acompañaba a la salida de la manifestación, le habían herido en una pierna cuando los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana nos dispararon. También se lo llevaron preso", contó,

María Corina enfatizó en que se encuentra bien aunque con fuertes dolores y contusiones en algunas partes de su cuerpo.

También se refirió al presidente electo, Edmundo González Urrutia, y dijo que este vendrá a Venezuela a juramentar como Presidente Constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas.

"Hemos por lo tanto evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela, le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca. Venezolanos, Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre", enfatizó.