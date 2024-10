¡Héroe sin capa! Conductor de camión arriesgó su vida para detener un bus con pasajeros que se quedó sin frenos

Elías René Valladares Mejía se unió a la lista de los héroes sin capa, luego de arriesgar su vida para detener un bus con más de 60 pasajeros que terminó sin frenos en plena vía de Ocotepeque, Honduras.

Valladares transitaba en un camión e iba detrás del vehículo de transporte público, y tras unos minutos, se percató de un humo que salía de una de las llantas del automotor.

Tras ver la situación, a Elías se le ocurrió la idea de adelantar para que, con la parte trasera de su camión, se detuviera el bus reduciendo la velocidad. La maniobra fue arriesgada, pero era la única opción que había para no causar un accidente que dejara víctimas fatales.

Después de un rato, Valladares logró detener el vehículo y de inmediato hizo que todos los pasajeros salieran de su interior por una de las ventanas de emergencia.

“Solo le dije al conductor que le iba humeando una llanta y él me hizo señas de que no llevaba frenos. Lo primero que se me ocurrió fue ponerme en la parte delantera para tratar de ayudar a detenerlo”, dijo el señor Elías para un medio de comunicación.

“Yo me encomendé a Dios, porque no es fácil hacer ese tipo de maniobras. Eso fue gracias a Diosito que nos ayudó a detener la unidad y salvar a muchas personas”, agregó.