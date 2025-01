Estados Unidos sigue perdiendo la batalla contra el incendio en Los Ángeles

El catastrófico incendio de Palisades declarado en el sur del estado norteamericano de California ha arrasado ya casi 9.600 hectáreas de terreno (95 kilómetros cuadrados) y solo está controlado al 11 por ciento, el mismo porcentaje del pasado sábado a esta misma hora, según el último informe publicado hoy por el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del estado (CAL FIRE) en su página web.

CAL FIRE avisa de un aciago panorama para este domingo, cuando se observarán "fuertes vientos dirección norte-noroeste con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora con baja humedad" y mantiene la alerta roja en vigor como mínimo hasta el próximo miércoles por la tarde (madrugada del jueves en España).



Mejor suerte corre la lucha contra el segundo gran incendio del estado, el de Eaton, contenido ahora en un 27 por ciento -- desde el 15 por ciento de ayer -- tras haber consumido 5.700 hectáreas. Un tercer foco, el incendio provocado de Kenneth, está controlado al 90 por ciento.



Las autoridades estadounidenses han elevado ya a 16 las víctimas mortales por los incendios descontrolados, según el último balance del Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles pubicado esta madrugada y que atribuye al incendio de Palisades cinco de los fallcimientos, por once de las llamas de Eaton.



Este domingo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este domingo la "incompetencia" de las autoridades locales durante los esfuerzos de contención.



"Los incendios siguen destruyendo Los Ángeles. Los políticos incompetentes siguen sin saber cómo apagarlos. Miles de magníficas casas han desaparecido y muchas más están a punto de desaparecer", ha criticado Trump en su red social Truth Social.



El presidente electo es un enemigo político declarado del gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los máximos exponentes del opositor Partido Demócrata. Newsom ha implorado a Trump que haga un paréntesis en su rivalidad para acudir al estado a examinar de primera mano las consecuencias de los incendios pero el presidente electo todavía no ha respondido a su petición, según explicó el propio gobernador.



Trump no ha mencionado esta invitación en su mensaje de este domingo, donde ha insistido que los incendios, en particular los de Palisades e Eaton, se han convertido "en una de las peores catástrofes de la historia" del país.

