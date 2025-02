Estados Unidos, más cerca a Rusia y China que a sus “aliados” europeos

Los movimientos diplomáticos entre Washington y sus aliados europeos han dejado en evidencia una creciente tensión en la relación transatlántica. La reciente reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Francia, Emmanuel Macron, así como la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, han sacado a la luz la frágil posición de Europa en el escenario geopolítico.

Desde el viernes se dio lugar a una discusión sobre una resolución propuesta por EE. UU. sobre la situación en Ucrania, en donde se planteaba una salida “rápida y pacífica” a la guerra, pero sin señalar a Rusia como el responsable. Eso ocasionó que los miembros europeos de la comisión replicaran la resolución, una de las más cortas en la historia de este organismo. El lunes, Macron se reunió con Trump para acordar garantías de seguridad para Europa en una eventual negociación. Sin embargo, la presión no surtió efecto y en la segunda ronda Reino Unido y Francia se abstuvieron de votar.

Para analizar este panorama, El Colombiano habló con el experto internacionalista Alejandro Rayran, quien cree que la votación en el Consejo de Seguridad describe la difícil situación en la que está Europa ahora y considera que el Viejo Continente es “el gran perdedor de la guerra”. Para el experto, la decisión de París y Londres de abstenerse de votar no es casualidad: “claramente se abstienen, pero no votan negativo porque no quieren ser un problema para Washington en una eventual negociación. Parte de la reunión con Macron fue para asegurarse de que Francia sea tenida en cuenta”.

Mientras tanto, China, Rusia y Estados Unidos votaron a favor de la resolución. “China lo aprobó porque siempre se ha opuesto al conflicto, pero también ha sido cautelosa con su postura sobre Ucrania”, explica Rayran. La votación en bloque responde más a la necesidad de Pekín de mantener sus relaciones con Europa, un socio comercial que se ha vuelto clave y polémico. Mientras unos negocian, otros piden sanciones a sus productos. La postura “ambigua” de la Unión Europea revela una fragmentación interna que, según Rayran, solo ha sido aprovechada por la Casa Blanca. “Desde hace algunos años Europa como lo conocemos se viene debilitando, empezando por el Brexit, que fue motivado en su momento por Trump”, agrega el experto.

Según Rayran, los movimientos recientes de Trump se centran en su interés por las “tierras raras” en Ucrania y de ahí viene el acercamiento con Rusia. “Putin dejó en claro lo que está pidiendo en la negociación y ha manifestado su disposición de compartir estos recursos que están en la zona del Donbass y Lugansk”, dice el profesor. La oferta ha permitido que Trump le otorgue más margen de maniobra a Rusia en las negociaciones.

Sin embargo, el experto no cree que haya una ruptura entre EE. UU. y sus aliados europeos. “No es porque lo quiera EE. UU., sino porque Bruselas no quiere que suceda. La OTAN sigue siendo el paraguas de seguridad del continente”.

Sin embargo, Rayran advierte que podría haber un punto de quiebre en la relación transatlántica. “Siempre ha habido debates presupuestales y estratégicos, pero hoy Estados Unidos está cuestionando las democracias europeas y apoyando el ascenso de la extrema derecha en el continente. (...) además estamos viendo que EE. UU. ya no es garantía de nada. Ucrania fue su aliado, y hoy lo están dejando solo. La Unión Europea le dirigió todo el fuego a Rusia a petición de EE. UU., y ahora Washington está negociando con Moscú sobre los recursos ucranianos sin importarle lo que pase con Kiev”.

