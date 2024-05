Decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables de la humanidad: Israel le responde a Petro

Se empiezan a conocer las primeras reacciones luego de sorpresivo anuncio del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con Israel a causa de la guerra que se vive con Palestina en la Franja de Gaza.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, reaccionó al anuncio del presidente y criticando fuertemente la decisión en beneficio de Hamás.

“El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás - y hoy cumplió su promesa”, escribió en su cuenta de X.

“La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes”, agregó.

El canciller señaló que “Las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas”. Sin embargo, “ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso”. Asimismo, destacó que “El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor”.

Durante el discurso realizado por las manifestaciones del día del trabajo este primero de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció desde la Plaza de Bolívar que desde este 2 de mayo Colombia romperá las relaciones diplomáticas con Israel a causa del genocidio que se vive en Palestina.

“Aquí delante de ustedes, el Gobierno del Cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, por tener un gobierno, por tener un presidente genocida”, anunció el presidente Gustavo Petro.

Además de calificar de genocida al mandatario de Israel, sostuvo que “si muere Palestina, muerte la humanidad y no dejaré que muera la humanidad ante nuestros ojos”.

El presidente Petro recalcó que “hoy la humanidad toda, en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros, y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir”, sostuvo en su intervención.

“Hoy, quizás, el mundo podría resumirse en una palabra, quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra, que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia, esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas”, añadió Petro.

Además del canciller, políticos y líderes de opinión de Colombia reaccionan a la noticia, en la que señalaron, tiene implicaciones políticas y militares para el país.

“Una decisión que solamente podría costar más de 1.000 millones de dólares de exportación, buena parte de ellos en sectores empleadores claves de la industria y agroindustria. ¡Más lo que se iba a crecer!”, explicó el exministro de hacienda, José Manuel Restrepo.

Y agregó: “Y de paso, poco más de 61 millones de dólares en inversión realizada en Colombia. Inversiones en sectores de tecnología, servicios basados en conocimiento, emprendimiento tech, farma, industria y ciberseguridad”.

Juan Manuel Galán, líder del partido Nuevo Liberalismo, coincide en que la ruptura de relaciones con Israel compromete la seguridad de Colombia.

“Romper las relaciones con Israel contradice nuestro interés nacional y compromete la seguridad del país. Este acto desestabilizador de Petro no solo ignora la diplomacia y el multilateralismo colombiano, sino que nos debilita geoestratégicamente”, publicó en sus redes sociales.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, asegura que esta decisión del presidente conduce al país a una “crisis diplomática”.

“Petro irresponsablemente conduce a Colombia a otra crisis diplomática que nos costará la cooperación en seguridad y defensa con Israel”, indicó en X.

