¿Cómo será la relación entre Trump y Maduro?

Nicolás Maduro y Donald Trump se van a juramentar como mandatarios durante el mes de enero. Maduro lo hará el 10. Asumirá su tercer período presidencial en medio de incertidumbre y rechazo internacional, mientras que Trump volverá a la jefatura de Estados Unidos el lunes 20 de enero luego de registrar una aplastante victoria ante Kamala Harris y los demócratas.

A pesar de que la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio no cuenta con el apoyo de la mayoría de las naciones democráticas del mundo, los expertos indican que no hay indicadores que permitan asegurar que el gobernante chavista no asumirá su tercer mandato el 10 de enero. Sin embargo, lo que sí advierten los analistas es que esta juramentación le puede salir muy cara a la coalición gobernante.

“Lo más probable es que el 10-E Maduro va a asumir un nuevo mandato, pero lo asumirá en un contexto diferente. Ningún país democrático va a reconocer a Maduro como un presidente legítimo, eso se va a traducir en más presión diplomática, pero esa presión tiene límites”, dijo Geoff Ramsey, investigador principal del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council, en una entrevista con Efecto Cocuyo el pasado 4 de diciembre.

Lea: Maduro insiste en juramentarse el 10 de enero con “Paz y tranquilidad”

Mientras tanto, Carmen Beatriz Fernández, venezolana experta en comunicación política resaltó que la juramentación de Maduro traerá costos que se verán con el pasar de los días. “El 10 de enero es un momento clave que complica a futuro todas las posibilidades. No solamente de Maduro sino de la nomenclatura y de los poderes fácticos que sostienen a Maduro”, analizó.

¿Habrá acercamiento entre Donald Trump y Nicolás Maduro?

Donald Trump se debate sobre el acercamiento que tendrá a Venezuela. Por una parte su postura ante Nicolás Maduro fue sumamente frontal en su primer periodo presidencial, pero por otro lado, la promesa de campaña de Donald Trump fue deportar masivamente a migrantes, entre ellos están los venezolanos.

“Hasta ahora, se manejan dos teorías sobre el gobierno de Trump: se podría volver a la máxima presión o podríamos ver algún tipo de acuerdo entre EEUU y Venezuela sobre todo en el tema de la migración”, precisó Geoff Ramsey en diciembre.

Sin embargo, los especialistas se mantienen cautelosos sobre cómo será la relación de Donald Trump con Nicolás Maduro. El mandatario venezolano felicitó a Trump cuando este ganó las elecciones, incluso le envió un mensaje en televisión nacional.

“Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar-ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe”, dijo Maduro durante un programa especial en la televisora estatal VTV, luego de conocerse la victoria de Trump en noviembre de 2024.

Conozca: Cinco claves de la incertidumbre a menos de un mes de la toma de posesión presidencial en Venezuela

Para Geoff Ramsey, los acercamientos confirmados por medios estadounidenses entre Maduro y allegados a Donald Trump podrían estar más enfocados hacia el tema petrolero.

“Los medios de EEUU han reportado que representantes del gobierno de Maduro están planteando un acuerdo para que Trump deje las licencias petroleras de algunas empresas de EE. UU., Europa y Asia para conseguir un acuerdo con Venezuela y reactivar los vuelos de deportaciones”, dijo el analista.

Juramentaciones

La juramentación presidencial en Venezuela será el 10 de enero. Nicolás Maduro dice que saldrá a la calle con el pueblo, mientras que Edmundo González Urrutia aseguró que irá a Venezuela a tomar posesión de su cargo. En este último caso se espera que los países que reconocen a González Urrutia como vencedor de los comicios presidenciales le acompañen de alguna manera para protegerlo en su llegada al país.

No obstante, ya se se confirmó que países como Colombia y México enviarán una representación diplomática a la juramentación de Maduro en Caracas. Sobre este tipo de acciones habló Geoff Ramsey en el mes de diciembre. El analista indicó que, aunque las naciones denuncien el carácter antidemocrático del gobierno chavista, no romperán las relaciones con Maduro.

Cuando Trump se juramente como presidente de Estados Unidos, Venezuela ya tendrá 10 días con una o dos juramentaciones dentro del país.

Más: Así está el ambiente en la frontera a cinco días de la toma de posesión del nuevo presidente de Venezuela

Una relación diplomática

El internacionalista venezolano Iván Rojas Álvarez explicó a Efecto Cocuyo que Trump puede ver de forma positiva una relación con Venezuela si esta se basa en el intercambio.

“Si a Trump se le muestra una visión transaccional de la situación con Venezuela en la que se gane más si hay un enfoque más neutral hacia Maduro existe la posibilidad de que esa se tome. Con Marco Rubio como secretario de Estado es difícil que esto pase, pero no imposible”, dijo Rojas Álvarez.

No obstante, hay que tomar en cuenta los nombramientos de Donald Trump previo a su llegada a la presidencia. Con nombres como el de Rick Scott y Marco Rubio, quienes tienen una visión más frontal contra Nicolás Maduro.

Para Iván Rojas Álvarez, el acercamiento de Estados Unidos hacia América Latina será desde la perspectiva de la migración y eso incluye necesariamente a Venezuela.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion