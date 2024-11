Murió Quincy Jones, leyenda musical y el genio detrás de 'Thriller' de Michael Jackson

El compositor y productor musical Quincy Jones (Chicago, 1933), detrás de éxitos como 'Thriller' de Michael Jackson, ha fallecido este domingo a los 91 años de edad, en su casa en Bel Air, California, según ha informado su representante a CNN.



"Esta noche, con el corazón lleno pero destrozado, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él. Es verdaderamente único y lo extrañaremos profundamente; nos reconforta y nos enorgullece enormemente saber que el amor y la alegría, que eran la esencia de su ser, fueron compartidos con el mundo a través de todo lo que creó. A través de su música y su amor ilimitado, el corazón de Quincy Jones latirá por la eternidad", ha dicho la familia en un comunicado.

Lea: Las latinas favoritas para el título de Miss Universo 2024



El productor musical Quincy Jones fue artífice de trabajos cumbre en la carrera de Michael Jackson como 'Off the Wall' (1979), 'Thriller' (1982) y 'Bad' (1987). Es uno de los productores más famosos y exitosos de todos los tiempos, gracias a sus trabajos con, entre otros muchos, Michael Jackson, Frank Sinatra y Ray Charles.

El impacto de Jones se extendió a lo largo de su vida profesional, tratando con presidentes y líderes mundiales, así como con actores, músicos y filántropos. Realizó giras con Count Basie y Lionel Hampton, arregló discos para Sinatra y Ella Fitzgerald, compuso las bandas sonoras de “Raíces” e “In the Heat of the Night”, organizó la celebración inaugural del presidente Bill Clinton y supervisó la grabación de “We Are the World”, el famoso sencillo benéfico de 1985 destinado a ayudar en la crisis de hambre en África.

Lionel Richie, quien coescribió “We Are the World” y fue uno de los vocalistas principales, se refirió a Jones como “el maestro de orquesta”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion