Llegó la hora de que se extienda la alfombra roja en la Pasarela Cúcuta

Descubre el universo de la moda con Alex Ferré, diseñador cucuteño que ha cautivado a la escena con su singular enfoque. Graduado en la Universidad de Santander, Ferré ha consolidado su reputación al crear diseños destinados a mujeres poderosas que buscan un equilibrio entre el romanticismo y la comodidad en la vida moderna.

Sus creaciones no solo reflejan elegancia, sino que también incorporan una dosis de practicidad esencial para los tiempos actuales. Alex Ferré deslumbró en eventos de moda como en el Bogotá Fashion, que le dio paso a ser invitado especial al Fashion Week Latino, (Bogotá).

Ha tenido presencia en las ferias de moda más importantes de Colombia y el exterior, entre ellas destacan: Vive la moda México (Ciudad México), Colombiamoda (Medellín), Cúcuta Fashion Week (Cúcuta), Ecuador Fashion Week (Guayaquil), Fashion art of the America (Washington dc), Fashion Night on the Brickell (Miami),Fashion Week República Dominicana (Santo Domingo) y Pasarela Cúcuta.