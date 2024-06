La cucuteña Liss Pereira compartió un momento único con el papa Francisco

El momento fue tan emotivo que la cucuteña confesó en sus redes sociales haberse sentido abrumada por la emoción, casi llegando a abrazar al Papa por los nervios. Sin importar las creencias individuales, esta experiencia resalta la humanidad y la calidez del Papa Francisco, quien, más allá de su posición, se muestra como una persona cercana y bondadosa.

Conozca: Reclutamiento forzado de niños nunca ha cesado en el Catatumbo

El papa en su discurso elogió a los humoristas y les expresó que "el humor no ofende, no humilla, no clava a las personas en sus defectos. Mientras que hoy en día la comunicación genera a menudo oposiciones, ustedes saben reunir realidades diferentes y a veces incluso opuestas. ¡Cuánto tenemos que aprender de ustedes!".



El objetivo de este encuentro fue "celebrar la belleza de la diversidad humana y promover un mensaje de paz, amor y solidaridad, y promete ser un momento significativo de diálogo intercultural y de intercambio de alegría y esperanza", aseguró el Vaticano.