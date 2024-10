Karol G, Bad Bunny y Daddy Yankee, en una docuserie

El reguetón ha consolidado su posición como uno de los géneros musicales más influyentes en América Latina y todo el mundo, su estilo único y artístico ha trascendido los esquemas musicales, estableciéndose como un referente en la industria.

Ahora los artistas destacados como Karol G, Bad Bunny y Daddy Yankee se unen para crear un documental que explora los orígenes y el ascenso impactante del género en la sociedad.

La docuserie llamada ‘Reggaeton: The Sound That Conquered the World” es producida por la plataforma americana Peacock que está bajo la dirección de Omar Acosta y con la participación especial de los talentos J.Balvin, Feid e Ivy Queen.

Este proyecto revelará la evolución del género y sus referencias como Daddy Yankee, Karol G y otros cantantes quienes compartieron sus testimonios sobre la importancia de la música en el mundo.

El documental trata de analizar el impacto del reguetón en la cultura global, desde sus raíces en Puerto Rico hasta su expansión mundial.

Mediante el documental algunos de los artistas expresaron detalles de su carrera musical y secretos de sus éxitos donde tocaron temas como cuándo será su descanso en el mundo de la música y sus futuros proyectos.

Este documental contará la historia del reguetón, desde sus humildes comienzos hasta su posición actual, a través de testimonios exclusivos de leyendas del género que hablarán de sus experiencias.

Algunos de los artistas más destacados del género, como Daddy Yankee y Karol G, han expresado su deseo de tomar un respiro de la industria musical, pero sin dejar de lado su legado y contribución al mundo de la música. Todos estos temas se verán en el documental, que cuenta con cuatro capítulos, y próximamente es su estreno en la plataforma digital.

Daddy Yankee se retiró hace unos meses de los escenarios tras una exitosa carrera en la música urbana. Sin embargo, el puertorriqueño no ha abandonado su amor por el reguetón, pues desde hace unos meses ha venido promocionando un proyecto con el que busca rendirle tributo a este género musical, que lleva más de cinco años en producción.

Según informa la plataforma de streaming Peacock, donde se publicará el documental, el proyecto se estrenó ayer 3 de octubre. Además, tendrá cuatro capítulos en donde Daddy Yankee quiso abordar el inicio de la música urbana, pasando por el origen en Puerto Rico y la evolución que ha tenido en el mundo.

En un minuto con 19 segundos, el video muestra imágenes de los conciertos más grandes del reguetón en la historia, como los eventos de Karol G, Bad Bunny, Rauw Alejandro y algunos de Daddy Yankee..

“Un millón de veces dijeron que el reguetón iba a desaparecer… No lo entendían, es una sensación que está en todo el mundo, es poesía con ritmo, es como una droga, esto es reguetón”, dice la voz en off que complementa el tráiler del documental.

“Esto viene de los barrios, es una mezcla de rap, reggae y salsa, es la historia de chamaquitos que no nos dieron oportunidades”, aseguró la reguetonera Ivy Queen, “Nadie pensaba que íbamos a salir adelante, y terminamos siendo los favoritos del pueblo”, dijo Daddy Yankee.

“Nuestra música está creciendo alrededor del mundo”, dijo La Bichota, “Estamos aquí trabajando para no dejarla acabar nunca”, añadió. El documental explora los inicios del viaje del reguetón, junto a la evolución desde el inicio en los barrios de Puerto Rico, ritmos que se han convertido en un estatus de la cultura y de la industria de la música global, explica en la sinopsis del proyecto.

Además, la descripción asegura que Daddy Yankee trabajó en este proyecto como productor exclusivo, pues es considerado como uno de los mayores exponentes del reggaetón junto a Don Omar.

Con esta docuserie, Daddy Yankee celebra su legado en la música y consolida su influencia tanto en la cultura latina como en la industria musical a nivel mundial.

Además de este proyecto, el cantante, quien ha mencionado su dedicación a Dios como una de las razones más importantes de su retiro, se prepara para lanzar su primera autobiografía. Titulada Ready: El poder para cambiar tu historia, está programada para abril de 2025.

