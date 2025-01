Fallece la influencer dominacana 'Killadamente'

Luto en las redes sociales. Este 4 de enero se confirmó la muerte de Carol Acosta, mejor conocida como ‘Killadamente’, quien a los 27 años dejó un vacío irremplazable entre sus miles de seguidores. La influencer dominicana, famosa por ser vocera del amor propio y la autoaceptación falleció inesperadamente, dejando conmoción en sus fans y familiares.

La muerte inesperada fue confirmada por su prima, IamShary, quien solicitó respeto durante este doloroso momento. “Sé que todos quieren saber qué le pasó, pero todavía no sabemos bien, estamos esperando los resultados de la autopsia”, expresó, pidiendo comprensión mientras la familia atravesaba el duro proceso del luto. No obstante, más tarde, IamShary compartió detalles sobre lo ocurrido, revelando que Carol sufrió un ataque mientras cenaba en un restaurante. “Lo único que sé es que estaba cenando normal, empezó a ahogar y se quedó sin aire. Le dio un ataque… la llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla”, relató.

De acuerdo con los primeros reportes, la causa preliminar del fallecimiento de ‘Killadamente’ fue un paro respiratorio. Sin embargo, se aguardan los resultados definitivos de la autopsia para determinar con exactitud las razones del fallecimiento de una de las personalidades más queridas del mundo digital. La noticia ha impactado profundamente a quienes la conocían y seguían de cerca su vida a través de sus redes sociales, donde hablaba abiertamente de sus desafíos emocionales al ser una persona con obesidad.

Como madre de tres hijos pequeños, su historia de resiliencia y superación tocó los corazones de muchos jóvenes, quienes encontraron en sus publicaciones una fuente de apoyo y motivación. Carol utilizó su plataforma digital no solo para entretener, sino para educar y sensibilizar sobre la importancia de la salud mental y del amor propio.

El pasado 21 de diciembre, la influenciadora publicó un video en su cuenta de Instagram en el que revelaba el avance de un procedimiento estético al que se sometía con el fin de mejorar su apariencia. “Después de amamantar dos bebés y ser madre de mis dos angelitos, mi salud física, mental y emocional empeoró horriblemente…”, escribió la dominicana.

A las pocas horas de confirmarse la noticia de su deceso, las redes sociales estallaron con mensajes de aliento hacia la familia de Acosta. “Omg no lo puedo creer, desde infancia siempre viendo tus videos y amándome tal y como soy, ve con Dios descansa en paz”, “Siempre amaba verte por la seguridad que transmitía a nosotras”, “Siempre te decía que gracias por inspirar a muchas personas, incluyéndome. Descansa en paz mi Killa, eres la hija favorita de Dios, recuérdalo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

