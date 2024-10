El actor Julián Román, en ‘Del otro lado del jardín’

Una historia real que su protagonista llevó a la literatura y que, ahora, del libro salta al cine, se estrena este fin de semana, tratando temas tan polémicos que siguen teniendo un alto grado de tabú en la sociedad colombiana.

Se trata de ‘Del otro lado del jardín’, protagonizada por Julián Román y que es uno de los principales estrenos de este fin de semana en la plataforma Max, con la historia real del poeta colombiano Carlos Framb, que, de manera autobiográfica, narra el dilema que vivió el escritor tras concederle a su madre el deseo de morir, y practicarle un suicidio asistido.

El poeta colombiano despierta esposado a una camilla de hospital. Carlos dice haberla ayudado a morir en un acto de amor. Ahora deberá defenderse no solo en la corte, sino ante los medios y la sociedad colombiana.

Bajo la dirección de Daniel Posada, cuenta con un elenco encabezado por Julían Román, además de Juana Acosta, Christian Tappan, Victoria Hernández, Yuri Vargas, Luis Fernando Hoyos y Juan Sebastián Calero, entre otros.

-¿Cuáles han sido las reacciones que con el estreno de la película?

Julián Román: La premier que se realizó en Bogotá fue un momento realmente emocionante, porque había tenido la oportunidad de verla en una pantalla muy chiquita, por lo que verla en una pantalla gigante es una experiencia diferente, me enganché mucho más a la historia. En un comienzo pensé que era una reacción natural porque me gusta la historia y participé en ella, pero en el estreno vi a mucha gente con una reacción similar a la mía. Ha sido maravilloso.

¿Un tema difícil de tratar?

Julián Román: Yo toda mi vida he sido un poco así. He sentido detrás estas voces de sentir que estoy equivocado por tomar decisiones personales y sentir que tengo derecho a muchas cosas más allá de lo que me permiten ciertas normas en la vida, y el arte me ha llevado a eso, a explorar y a tener siempre muchas preguntas en mi cabeza sobre la religión y cosas como el saber que hace unas décadas atrás el Estado era el duelo del vientre de las mujeres en Colombia, lo cual es una locura.

¿Cómo un director mexicano se encontró con esta historia colombiana?

Daniel Posada: Me llegó el libro a través de Valentina Acosta que es una de las productoras de la película, quien lo había leído hace como diez años y le encantó, y un día me lo dio y quedé atrapado por la historia, porque me encontré que el autor y yo compartimos muchas cosas a nivel personal, como el hecho de ser ateo como él, así como que la muerte no es algo que esté buscando, es más, es algo en lo cual nunca quiero pensar. Conocer a una persona atea que no le tiene miedo a la muerte me pareció muy interesante.

Junto a ello, la relación con su madre, como algo que también quería explorar, por lo que la conexión fue inmediata.

¿Difícil su adaptación al cine?

Daniel Posada: No era tarea sencilla. Desde un inicio lo sabíamos porque es un libro muy filosófico, pero sería la peor película del mucho si la trataras de adaptar tal cual, por lo que esa fue la primera platica que tuve con Carlos Framb, para que entendía que en el cine tenía que ser otra cosa, respetando la filosofía del personaje, su esencia, pero con la libertad de hacer otras cosas, para lo cual él no dudó en darnos toda la libertad posible. Así empezó el viaje.

¿Cómo fue el trabajo de llevar un personaje que pasó de la vida real al cine?

Julián Román: Desde el principio, y lo más importante, algo que hablamos con el director mucho en los ensayos, era no tomar partido para no darle una línea al personaje. Yo creo que los personajes no deben tener una línea porque eso termina influenciando al espectador a que se inclinen hacia algún lugar, como buscando que lo quieran o lo odien, como muchas veces ocurre con los villanos.

¿Qué tanto se involucró Carlos Framb en las grabaciones de la película?

Daniel Posada: No estuvo dentro de la producción de la película. Lo planteamos así desde el principio y desde ambos lados. Él mismo siempre quiso ser muy respetuoso en el proceso de la película.

Lo que sí es cierto es que él fue el primero en leer el guión. Vino a mi casa para leerlo y lo vacía pasar las páginas súper rápido y pensé que lo hacía porque lo estaba odiando, pero luego me explicaron que él es capaz de leer un libro al día, por eso lee a gran velocidad. Al acabar, me dijo que le encantó, que tenía luz verde para hacerlo, y no volvimos a charlar hasta el estreno hace algunos días.

Él confió y respetó todas nuestras decisiones frente a la historia porque logramos respetar por completo toda su filosofía de vida.

Redacción

Sergio Villamizaar

Bogotá (Colprensa).