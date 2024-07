Yeni Arias debutó con victoria en París 2024 y se aseguró en cuartos de final

Arias, de 33 años, se aseguró un diploma olímpico y en los cuartos de final se enfrentará con la surcoreana Im Ae-Ji, encuentro que se dará el próximo jueves 1 de agosto después de las 2:00 p.m.

“Sé que es mi primer combate, pero me sentí muy bien. Gano el primer round, el segundo lo perdemos y el tercero lo tenía que ganar sí o sí porque de no hacerlo me despedía de los olímpicos, así que se me pasó por la cabeza tirarme la última carta que era el contragolpe en un solo golpe y, gracias a Dios, me dio resultado. Siempre he dicho que no fui yo sino Dios”, destacó la boxeadora en nota publicada por el Comité Olímpico Colombiano.

El boxeo colombiano va por buen camino en París 2024 recordando que Angie Váldes e Ingrit Valencia triunfaron en sus primeros enfrentamientos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion