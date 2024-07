Entra en acción Mariana Pajón: así competirán los colombianos en París 2024 el jueves 1 de agosto

En marcha 20 kilómetros, Lorena Arenas -plata en Tokio 2020- saldrá a la acción a partir de la 2:20 a.m.

En boxeo, Ingrit Valencia -medallista en Río 2016- se enfrentará a la australiana Suraci Monique, en los octavos de final de la categoría 50 kilogramos sobre las 4:32 a.m. En la misma disciplina, pero en los cuartos de final de los 54 kilogramos, Yeni Arias chocará con la surcoreana IM Aeji a las 2:04 p.m.

En gimnasia artística, Luisa Blanco disputará la final del All-Around (todos los aparatos) sobre las 11:15 a.m.

En golf, Colombia se verá representada por Camilo Villegas (3:55 a.m.) y Nicolás Echavarría (5:28 a.m.).

En tiro con arco en los treintaidosavos de final, Jorge Enríquez se topará con el kazajo Zhangbrybay Dauletkeldi a las 2:43 a.m., Ana María Rendón vs. Lei Chien-Ying (5:23 a.m.) y Santiago Ardila contra el luxemburgués Pit Klein (9:48 a.m.).

