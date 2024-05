‘Zeus’ reapareció con una carta para la JEP

Juan Carlos Rodríguez, más conocido como ‘Zeus’, y quien es un mayor retirado del Ejército, que estaría inmerso en varios delitos, además de estar prófugo desde el pasado 21 de abril, cuando se escapó, junto con otros 22 criminales, de la estación Centro de la Policía Metropolitana (Mecuc), reapareció, pero no fue para entregarse, sino para pedirle protección a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Desde la clandestinidad, ‘Zeus’ le envió una carta a la JEP pidiéndole una intervención urgente para garantizar sus derechos.

Lea también: La fuga de 'Zeus' habría costado más de $100 millones y hay policías implicados



Y fue Blu Radio la que conoció del documento que radicó el exmilitar ante la JEP, teniendo en cuenta que esta jurisdicción le abrió un proceso sancionatorio después de que se conociera su reciente captura y fuga.

Según la emisora, Rodríguez aseguraría que la Policía le ha violado sus derechos fundamentales, en la detención del pasado 11 de abril con un arsenal de guerra que transportaba en un vehículo junto a otras personas, cuando se movilizaba por la vía Pamplona-Bucaramanga.

‘Zeus’ señaló que se encontraba con tres personas el día que lo capturaron, según su relato, en el sector La Laguna unos policías verificaron que su documentación estuviera al día y le permitieron continuar el recorrido.

Minutos más tarde, contó Blu Radio, él y sus acompañantes habrían parado en una tienda, a unos 300 metros del puesto de control, al establecimiento, según ‘Zeus’, habrían llegado otros agentes que lo volvieron a requisar, lo habrían hecho esperar 30 minutos y una vez fue a encender el carro le habrían dicho que quedaba capturado por unas armas encontradas en la camioneta.

El exmilitar sostuvo que lo hicieron conducir hasta la estación de Mutiscua, después de haberle preguntado si conocía a un soldado que llevaba armas en su vehículo y allí se habría producido su captura.

"En Pamplona, en las instalaciones de la Policía, el conductor del carro cuestionado de transportar las supuestas armas manifestó claramente que ‘ellos’, refiriéndose a nosotros, los 3 hombres, la señora y las niñas, no tienen nada que ver con esto, ‘yo solo me les pegué’. Fuimos incomunicados y encerrados todos en celdas, materializándose una tercera captura...En una mentirosa rueda de prensa al día siguiente se dijo que luego de unas minuciosas labores de inteligencia habían sido incautadas en mi poder, en mi carro, armas, municiones y explosivos. Situación que no es cierta porque ese material de guerra no fue encontrado en mi poder, ni en mi vehículo, ni en mi maleta, ni mucho menos cerca de mí", le explicó ‘Zeus’ a la JEP.

Le puede interesar: Detienen a policías por la fuga de ‘Zeus’: un intendente, un subintendente y un patrullero involucrados

Siguiendo con el relato, Blu Radio indicó que en el mismo sentido, el exmilitar aseguró que no contó con las garantías para defenderse, que los policías habrían mentido en su informe presentado ante el juez de control de garantías y que él se encontraba lejos del carro donde se presentó la incautación, pues las habría visto solo dos horas después del decomiso, en la estación de Policía.



Rodríguez también habría dicho que no tuvo contacto con su abogada y que se hubo irregularidades con las otras personas que fueron capturadas junto con él, posteriormente se refirió a la fuga que fue anunciada por la Policía.

Sobre la fuga

"El 21 de abril, por la noche mientras dormía, se presentó una crisis médica de un privado de la libertad , luego de repente una estampida, humana desde el interior de la celda donde estaba recluido, todo se hizo caos, se estaban prendiendo algunos colchones y humo en un espacio tan reducido, yo sentí pavor, temor de ser asesinado y corrí. Realmente no sé qué fue, si una fuga masiva o un plan para matarme, solo sé que me dispararon como en 5 oportunidades a la cabeza, razón por la que sentí un miedo insuperable y corrí para preservar la vida", sostuvo Juan Carlos Rodríguez en el documento.

Agregó: "Reitero totalmente que no es cierto que fue decomisado material de guerra en mi poder o en mi vehículo. Me han violado todos mis derechos fundamentales, en especial el debido proceso y la dignidad, en una acción desbordada, equivocada e ideológica, que solo corresponde al afán para silenciarme. La Policía ofrece 50 millones supuestamente para capturarme, pero lo que realmente va a pasar es que me van a asesinar para que no declare en la JEP. Estoy a su disposición y estoy en la capacidad de declarar en forma virtual porque por temor a perder mi vida me da miedo hacer cualquier movimiento".

Y la última solicitud que habría hecho es que se investigue su caso, que los magistrados de la JEP puedan intervenir y que se le garanticen la seguridad a él y a su familia durante este proceso.

Lea también: Así va la investigación de Marly Arteaga, la contadora hallada sin vida debajo del puente La Gazapa en Cúcuta

Cabe recordar que el exmilitar Juan Carlos Rodríguez es compareciente ante la JEP en los casos 03 y 06, que investigan los falsos positivos y los crímenes contra la Unión Patriótica, respectivamente.

‘Zeus’ se convirtió en un objetivo de alto valor para la Policía, por eso están ofreciendo hasta $50 millones por información que lleve a su captura.