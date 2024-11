Una llamada por un presunto hurto terminó en el asesinato de un Policía en Convención, Norte de Santander

Momentos de incertidumbre y temor vivieron los habitantes de Convención, la madrugada de ayer, al escuchar el intercambio de disparos que se presentó en pleno centro del municipio.

Y es que, precisamente, en medio de las festividades por los 195 años de municipalidad, asesinaron a un policía y dejaron dos heridos más.

El ataque sucedió a las 12:05 de la mañana cuando a la estación de Policía de ese municipio de Norte de Santander ingresó una llamada de alerta. La información era que por el parque principal se habían hurtado una motocicleta.

Tras ser avisados, los uniformados se dispusieron a verificar la situación y salieron de la estación con rumbo al parque, sin saber que todo se trataba de una trampa mortal, al parecer, perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Llegando al sitio, los policías fueron sorprendidos por hombres armados que empezaron a dispararles sin darles tiempo de reaccionar.

Los patrulleros Duván de Jesús Perdomo Aguilar y Anderson David Sánchez Betín cayeron tendidos en el piso mientras sus compañeros respondían al ataque, dando paso a un intercambio de disparos.

En algunos videos se evidencia a los habitantes de Convención buscando refugiarse acurrucándose para no ser alcanzados por las balas.

Cuando los minutos de zozobra terminaron, los uniformados se acercaron a los cuerpos de sus compañeros y se dieron cuenta que Perdomo Aguilar ya había fallecido, mientras que Sánchez Betín aún contaba con signos vitales, así que lo trasladaron hasta el hospital del municipio para recibir atención médica de urgencia.

Luego, fue remitido al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña en donde permanece bajo pronóstico reservado.

Además, se conoció con un habitante del municipio también resultó lesionado pero se encuentra fuera de peligro.

“Rechazamos estos hechos criminales que solo ponen en peligro la vida de nuestros uniformados y de toda la población. Esta acción terrorista se cometió en medio de una festividad. Vamos a investigar y los vamos a ubicar porque estos crímenes no pueden quedar en la impunidad”, aseguró el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Norte de Santander.

Profundo dolor

Cindy Núñez, la mujer que compartió 12 años de su vida acompañando a Duván de Jesús, no dudó en manifestarse sobre lo sucedido cuestionando al alcalde de Convención por la realización de este tipo de eventos en medio de la alerta por ‘Plan Pistola’ contra la fuerza pública.

“¿Cómo es posible que el alcalde sabiendo cómo está la situación del departamento vaya a hacer unas fiestas patronales? Señor alcalde, usted me debe unas disculpas, no me voy a cansar hasta hacer justicia”, dijo la mujer en medio del llanto.

A través de un comunicado, la Alcaldía municipal rechazó el hecho violento e hizo un llamado al gobierno nacional y a los actores armados para que encuentren el camino del diálogo.

“Este acto violento es un dolor inmenso que enfrentamos como comunidad, especialmente cuando trabajamos a través de eventos y acciones de paz para cambiar estos actos reprochables en nuestra región”, decía el escrito.

Sin embargo, a pesar de los acontecimientos, las festividades continúan tal como estaban planificadas.

Sin justa razón

Según la esposa de la víctima, el patrullero Perdomo Aguilar llevaba 7 años en Barranquilla junto a su familia pero “injustamente lo trasladaron hasta Norte de Santander y nunca dieron razón alguna. Yo solicité que los retornaran pero hicieron caso omiso”.

Duván de Jesús tenía 37 años y era oriundo de La Dorada, Caldas. Completaba 15 años y 10 meses en la institución que amaba.

Llegó desde septiembre del año pasado al departamento y desde hace cinco meses estaba adscrito a la estación de Policía de Convención. Contaba con cinco condecoraciones y 43 felicitaciones.

