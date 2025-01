¿Quién era 'La Diabla'? mujer asesinada en Medellín, vinculada con la masacre del pastor Lora y su familia

Alias 'La Diabla' fue asesinada en Medellín, en un hotel en el que fue interceptada por sicarios que le dieron varios impactos de bala, que terminaron con su vida y dejan una gran incógnita al estar vinculada a la masacre del pastor Marlon Lora y su familia, en Aguachica, Cesar.

¿Quién era 'La Diabla'?

La mujer se llamaba Zaida Andrea Sánchez Polanco nació en Gamarra, Cesar, tenía un hijo de nueve años, que al parecer estaba con ella en el momento del asesinato.

Antecedentes

A Sánchez la vinculaban en vida con Alexander González Pérez, alias 'El Calvo', quien fue un narcotraficante que fue asesinado unos días antes de la masacre de la familia Lora. Tenía antecedentes por homicidio del año 2021, hurto del año 2017 y otros casos legales que no pasaron a mayores, pero que confirmaban que no era una persona sin líos en vida.

Vínculo con la masacre del pastor Lora y su familia

Zaida estaba en el mismo establecimiento donde se cometió la masacre de la familia Lora, lo que empezó a tejer hilos en la historia por una supuesta confusión, señalando que el ataque iba hacia ella.

Una de las hipótesis que llevaron a entender la muerte de la familia Lora, fue que a la hija del pastor la confundieron con La Diabla, pero esta versión fue desmentida por la misma señalada que aseguró para El Tiempo que: “No me parezco a la hija del pastor, miren las fotos. Yo soy peli mona y ella no. No puede existir una confusión de cuatro personas. No tengo nada que ver”.

Aunque esta muerte no ayuda a corroborar la información sobre la masacre de la familia Lora, se abre otro caso de violencia en el país, que sigue sumando casos que oscurecen el panorama de seguridad y fatalidades violentas.

