Lo señalan de orquestar la fuga de 'Zeus' de la estación centro de la Policía de Cúcuta

Después de coordinar todo lo relacionado con la fuga masiva del pasado 21 de abril, de la estación centro de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Edwin Alexander Sarmiento Medina pensó que su plan no le pasaría ‘factura’. Con lo que el hombre no contaba era que las autoridades no lo perdieron de vista ni un solo segundo.

El 4 de junio, en La Opinión revelamos todos los detalles del plan de fuga al mejor estilo de Hollywood, el cual, fue orquestado horas antes por cuatro presuntos criminales con la ayuda de la esposa de uno de ellos. Entre esos estaba ‘Sarmiento’ o ‘Sar’.

Todo se planificó para que se escaparan Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias ‘Zeus’, Breinner Yargel Rivera Mogollón y Gilbert Alejandro Parra González, ‘Barbero’.

Según la investigación, en la vivienda donde residiría ‘Sarmiento’, ubicada en el barrio La Libertad, se reunió con ‘Michell’, ‘Mango’, ‘Veneco’, Dimas Ernesto Puerto Medina y su esposa, para definir la operación.

El plan les salió como esperaban y la fuga cumplió su misión. Sin embargo, las autoridades no se iban a quedar quietas y desde ese momento, empezaron a atar cada uno de los cabos.

Con todo el material probatorio en sus manos, los investigadores lograron que el pasado 17 de mayo, el Juzgado 8 Penal Municipal con función de garantías de Cúcuta, emanara una orden de captura contra Edwin Alexander por el delito de favorecimiento a la fuga.

‘Sarmiento’ fue el coordinador del planeamiento de la fuga, con todo el conocimiento que tiene, fue el encargado de definir roles, establecer las rutas y los medios con los que los PPL se escaparían”, comentó una fuente judicial.

Añadió que “tan pronto supo que lo estábamos buscando y que lo teníamos plenamente identificado, se estaba escondiendo en una residencia del barrio Navarro Wolf, en Villa del Rosario”.

Infórmese: Asesinaron a un locutor venezolano en la trocha La Marina, de Villa del Rosario

Con esa información, la policía judicial logró ubicarlo, ayer, a las 11:30 de la mañana, cuando transitaba por la Autopista Internacional a la altura del barrio Montevideo 2 y, tras verificar su identidad, procedió a hacer efectiva la orden de captura.

Además, las autoridades se incautaron de una motocicleta y la suma de $9.800.000 en efectivo que llevaba el hoy capturado.

“Acabamos de capturar a alias Sarmiento, señalado de haber apoyado y facilitado la fuga de alias Zeus. En este momento está siendo trasladado a una estación y tendrá que responder por varios delitos”, así lo dio a conocer el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, quien arribó a Cúcuta para entregar los resultados operacionales recientes.

Sarmiento Medina contaría con una trayectoria criminal de por los menos unos diez años, perteneciendo a diferentes estructuras de la ciudad. Incluso, ya había sido capturado tres veces por las autoridades en los años 2011, 2015 y 2020.

El hombre fue presentado a la Fiscalía en donde permanece a la espera de que un juez le defina su situación jurídica.

Las capturas de ‘Sarmiento’

Entre los antecedentes que reposan en el expediente criminal de Edwin Alexander, se encuentran las veces que el hombre fue capturado.

En octubre de 2011, en el barrio Villa María, a ‘Sarmiento’ lo encontraron con un revólver calibre 38 milímetros largo con cinco cartuchos.

Luego, en agosto de 2015, fue capturado junto con otro hombre, cuando portaban un revólver calibre 38 milímetros, con tres cartuchos, y un arma de gas comprimido, en Villa del Rosario. Ellos se movilizaban en una motocicleta marca Arsen, color negro.

Y, en 2020, a Sarmiento Medina lo detuvieron en la calle 23 con avenida 1 del barrio El Rosal, después de que cometiera un robo con apoyo de un cómplice. Ese día, hurtaron a una persona que había retirado dinero de una entidad bancaria y el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion