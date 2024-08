Lo capturaron por extorsionar a su excompañera de trabajo en Cúcuta

El plan que se trazó Miguel Ángel Muñoz Cárdenas, alias Hacker, haciéndose pasar como presunto integrante de la banda criminal Los AK47 para extorsionar a una excompañera de trabajo, no le duró mucho pues la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) a través del Gaula, lo capturó.

El joven, de 24 años, trabajaba en un reconocido almacén de cadena, junto con una mujer que pasó de ser su compañera de trabajo a su víctima.

Aunque todo marchaba en completa normalidad, Muñoz Cárdenas quedó desempleado, por lo que se le ocurrió una idea que incluiría a su excompañera.

En mayo, Miguel Ángel contactó a la mujer y le puso una cita para proponerle un ‘negocito redondo’. Y así fue, pero todo lo hizo bajo amenazas.

“Inicialmente le entregó un lapicero, que en su interior tenía una cámara, para que grabara las tarjetas de crédito o débito de los clientes de ese almacén, con el fin de poder hurtar el dinero de dichas tarjetas”, comentó una fuente judicial.

Sin embargo, la mujer intentó realizar dichos videos, pero no fue posible, así que habló con el hombre para manifestarle que no podía continuar, pues no quería meterse en problemas, desatando la furia del hoy capturado.

“Ahí es cuando él le dice que no puede renunciar a realizar esos videos porque él pertenece a un grupo delincuencial denominado Los AK47, y que ella fue escogida por ese grupo para obtener esa información, y que si no lo hace entonces van a atentar en contra suya y de su papá”, añadió la fuente.

No bastando con la amenaza, ‘Hacker’ le habría exigido a la víctima una suma de $17 millones para dejarla tranquila.

Desde ese entonces, la mujer fue sometida a constantes amenazas a través de WhatsApp, arrinconándola hasta tal punto que tuvo que empeñar su motocicleta y una bicicleta, además de solicitar dinero prestado para completar una parte de la suma exigida.

En medio de su desespero por no tener toda la ‘vacuna’, decidió dirigirse a las unidades del Gaula para denunciar la situación por la que estaba atravesando.

La captura en flagrancia

Allí, el pasado viernes, en el marco del Plan Antiextorsión, los uniformados y la víctima lograron concretar una cita con el victimario.

El punto de encuentro fue el parque Nicolás Colmenares, del barrio La Ceiba, a las 4:00 de la tarde.

Mientras la mujer se encontraba con Miguel Ángel para entregarle un sobre que contenía una parte del dinero acordado, los policías esperaban el momento perfecto para caerle y capturarlo.

“Nos ubicamos en lugares estratégicos para no levantar sospechas y salvaguardar la integridad de la víctima, esperamos que el sujeto cobrara el dinero y procedimos a capturarlo en flagrancia por extorsión”, concluyó la fuente.

Las autoridades se incautaron del sobre con el dinero, el bolígrafo con videocámara y un celular.

El capturado fue presentado a la Fiscalía en donde un juez le dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

