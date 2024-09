Lo buscaban en Cartagena y cayó en Norte de Santander

Un operativo de control en la vía que conecta a Cúcuta con Pamplona, realizado por la Policía de Tránsito y Transporte de Norte de Santander, derivó en la captura de un hombre que llevaba tiempo evadiendo la justicia.

Oscar Martínez Muralla, de 49 años, oriundo de Barrancabermeja, fue detenido el pasado miércoles en el sector del Peaje Los Acacios, durante lo que parecía ser un rutinario control vehicular.

Los uniformados, al solicitar la identificación y antecedentes de Martínez, descubrieron que sobre él pesaba una orden judicial emitida el 1 de abril de 2024 por el Juzgado de Ejecución y Penas de Cartagena.

Esta orden lo buscaba por el delito de porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, un cargo grave que lo había mantenido como prófugo desde hacía varios años.

La historia detrás de la captura de Martínez comenzó tiempo atrás, cuando fue arrestado en Bolívar junto con otras dos personas durante una serie de allanamientos.

Las autoridades los vinculaban con una red que supuestamente suministraba armamento al Clan del Golfo, una organización criminal de alta peligrosidad.

Aunque solo uno de los tres capturados fue condenado en ese entonces, Martínez y otro de los detenidos quedaron en libertad bajo la condición de presentarse regularmente ante las autoridades, algo que él nunca cumplió.

En octubre de 2022, su situación se complicó aún más. Al no presentarse, se emitió una condena sancionatoria en su contra, que lo sentenciaba a 9 años, 7 meses y 15 días de prisión.

Desde ese momento, había logrado eludir a las autoridades, desplazándose de un lugar a otro, hasta que el reciente fallecimiento de su esposa lo obligó a visitar Norte de Santander. Su intención era recoger a sus hijos y llevarlos a Venezuela, buscando así un nuevo comienzo lejos de las manos de la justicia colombiana.

Lo que Martínez no esperaba era que este viaje para reunir a su familia terminaría llevándolo directamente a la cárcel. Al llegar al peaje Los Acacios, los policías de tránsito, sin sospechar inicialmente su pasado, realizaron un control de rutina. Sin embargo, al verificar sus antecedentes, descubrieron la orden de captura en su contra. Los policías no tardaron en actuar, asegurándose de que no tuviera posibilidad de escapar.

El hombre fue esposado y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la sede policial en Cúcuta. Durante el trayecto, no dejó de expresar su sorpresa ante la cadena de eventos que lo llevaron a ser capturado en lo que él pensó sería un simple viaje para recoger a sus hijos. Sin embargo, para las autoridades, su detención representa un golpe significativo en la lucha contra la criminalidad, especialmente por su presunta vinculación con grupos armados ilegales.

Ahora, bajo custodia, Martínez ha sido enviado directamente a la cárcel para cumplir la condena que tenía pendiente. Con 9 años, 7 meses y 15 días por delante, su tiempo en libertad ha llegado a su fin, y deberá cumplir su sentencia en un centro penitenciario, sin posibilidad de evadir la justicia nuevamente.

