Las denuncias sobre cultivos ilícitos desencadenarían atentado contra alcalde de Cáchira

Un simple tronco en la mitad de la carretera habría sido el señuelo que utilizaron varios hombres armados, la noche del jueves, para atacar a disparos al alcalde del municipio de Cáchira, Herman Fernando Jaime Mora.

El mandatario municipal se desplazaba a eso de las 9:30 p.m. por la vía que de Bucaramanga conduce a la cabecera municipal de Cáchira, cuando a la altura del sector Las Azules tuvo que disminuir la velocidad de su vehículo porque observó un tronco en la mitad de la vía.

Sin embargo, lo que nunca imaginó es que se trataba de una trampa, pues tan pronto redujo su trayecto, sintió un impacto fuerte en la parte trasera de su camioneta.

Le puede interesar: Los rastrearon desde Aguachica hasta Cúcuta por la masacre del pastor y su familia

“Me doy cuenta de la situación y lo que hago es acelerar y salgo de ahí del sitio. Más adelante cuando ya siento que estoy lejos, me bajo y miro, ahí me di cuenta que impactaron con arma de fuego la camioneta”, comentó Jaime Mora.

Según el relato del mandatario, el ataque fue bastante violento pues el vehículo contaba con más de cuatro impactos de bala en diferentes partes.

El blindaje de la camioneta no permitió que las balas atravesaran e impactaran al alcalde, logrando salir ileso.

“Hacía muchos años que una situación así no se presentaba y como no existía ningún riesgo, yo desistí del hombre de seguridad que me había asignado la Policía, a mitad del año pasado”, dijo el burgomaestre.

Por denuncias

Recientemente, el mandatario ha denunciado públicamente que hay veredas en donde se está presentando el tema de cultivos ilícitos y la instalación de laboratorios de coca.

“Yo he venido haciendo un llamado a las comunidades para que no se presten para eso, pues han llegado personas desde afuera, específicamente desde el Cauca, patrocinando este tipo de actividades como cultivos de marihuana”, dijo el alcalde.

Añadió que “eso ha molestado a esos bandidos, incluso en estos días en un consejo de seguridad informaba de un mensaje amenazante por esta situación, ahí amenazaban la maquinaria que está trabajando en algunas vías y, de alguna manera, me dicen que me tenía que cuidar”.

La Gobernación de Norte de Santander mantiene una recompensa de $50 millones por los responsables.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .