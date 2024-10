Excomisaria de familia habría estafado a varias familias con negocio falso en Norte de Santander

Le puede interesar: El barrio Los Pinos de Cúcuta: entre progreso y desafíos en mismas cantidades

Sobre el negocio falso

“Llegamos a Bogotá a presentar varias denuncias contra una excomisaria de familia en el departamento de Norte de Santander, donde la señora María Teresa Brujes habría estafado masivamente a muchas personas en Cúcuta y Pamplona, los involucra en unos negocios de elementos de protección personal ofreciendo rentabilidad del 50 %, frente a lo que van a invertir y finalmente nunca les devuelve la plata”, detalló Alberto Elías González, abogado de las víctimas.

La exfuncionaria utilizaba diferentes estrategias para engañar a sus víctimas, incluyendo presentar documentos y soportes falsos de un negocio que no existió, solicitar préstamos de dinero y no devolverlos o utilizar las cuentas bancarias de las víctimas para aparentar movimientos financieros.

“Otra modalidad es pedir prestadas las cuentas a las personas para que vean el movimiento de dinero que ella tiene, para que finalmente los convenzan de invertir y nunca les devuelve el dinero. Son más de 6.000 millones de pesos en estafas en la ciudad de Cúcuta, Pamplona y en el municipio de Mutiscua, donde estuvo como comisaria de familia”, manifestó el abogado a un medio nacional.

Incluso, según uno de los denunciantes, asegura que la mujer admitió que se trataba de una estafa. “Le pregunté a María Teresa si la cartera con la farmacéutica Farmanorte existía y ella me manifestó que no, que todo fue una trampa, que a excepción del primer negocio todos eran falsos”, detalló una de las víctimas.

“De manera que, seguí insistiéndole a la señora María Teresa y a Adriana Useche que necesitaba el dinero; sin embargo, ella siempre salía con algo diferente como, por ejemplo, que se realizó una consignación mal, la cual debía gestionar su devolución en el banco, lo cual les funcionó hasta que salió a luz la verdad”, dice uno de los testimonios.

Según el abogado de las víctimas, Brujes llegó a ocupar el cargo de comisaria de familia en Mutiscua, lo que le dio acceso a información personal y financiera de las personas que luego estafó.

“Ellos le han insistido mucho a la señora para que devuelva su dinero, pero ella siempre tiene una respuesta y es que no tiene nada que quitarle y en otras ocasiones, aparentemente, los amenaza, los intimida. Entonces, no han podido ni siquiera tener buena comunicación con la señora, simplemente dice que no tiene plata y punto”, indicó González.

Sin proceso judicial

Por su parte, la exfuncionaria reconoce que el “negocio de tapabocas” era mentira. Además, según el medio de comunicación Semana, asegura que no ha sido notificada por la Fiscalía de ninguna investigación en su contra. Afirma que se trata de “negocios entre partes” donde la mujer dice, devolverá el dinero, pero debido a las dilaciones, alega ser víctima de amenazas en su contra por los propios denunciantes.

El caso, en manos de la Fiscalía, se encuentra siendo investigado y buscando las pruebas necesarias para proceder legalmente contra la excomisaria.

