En el Catatumbo los señalamientos se han convertido en la otra violencia que no dispara, pero 'mata'

A parte de la guerra que se desató en el Catatumbo entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la disidencia de las Farc desde el pasado 16 de enero, hay otro flagelo que está enfrentando la comunidad y es la guerra mediática que se ha desatado desde entonces.

Y es que, desde hace algunas semanas, se han venido difundiendo por medio de redes sociales como WhatsApp y Facebook, paquetes de fotografías de hombres y mujeres, siendo señalados como presuntos miembros y/o simpatizantes de cualquiera de los dos grupos armados.

Entre los paquetes que, normalmente son entre 25 a 30, se han visto involucradas personas del común, líderes comunales, líderes sociales y funcionarios públicos, a quienes les ha cambiado la vida por completo.

Aunque algunos de ellos han salido a defender su imagen y nombre por esas mismas redes sociales en donde han sido difundidos, hay otros que han preferido guardar silencio y abandonar el territorio.

¿Qué dicen las autoridades?

Esas imágenes han llegado a manos de la Policía de Norte de Santander que no han dudado en investigar lo que está sucediendo e indagar quiénes pudieran estar detrás de esta situación.

Según el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Denor, muchas de estas imágenes han sido sometidas a cotejos para verificar qué tan cierta es o si, definitivamente, se trata de falsas acusaciones.

“Con inteligencia se ha avanzado en esa situación porque es algo grave lo que sucede, hay muchas personas afectadas. Hemos verificado que varias de esas fotografías son ciertas, coinciden con las indagaciones que llevan nuestros investigadores sobre algunas personas, presuntamente, relacionada con estos dos grupos armados”, comentó el coronel.

Añadió que “sin embargo, hay personas que no tienen nada que ver ni con Eln ni con la disidencia y se están viendo envueltas en algo tan delicado. Muchos de ellos han tenido que abandonar el territorio”.

Arévalo invitó a estas personas afectadas a denunciar por injuria para que quede el precedente de lo sucedido.

Aunque la denuncia funciona en estos casos, es una solución que se queda corta, pues esto no cambia en nada las falsas acusaciones que también han provocado desplazamientos por parte de las víctimas.

Tengo fe en Dios: concejal de Tibú

Alexis Marimón, actual concejal del municipio de Tibú, ha sido una de las personas que ha salido a relucir entre las imágenes, señalándolo de ser colaborador de uno de los grupos armados involucrados en el conflicto armado.

Esta guerra mediática ha provocado que Alexis haya tenido que abandonar la tierra por la que tanto ha luchado para trasladarse hasta Cúcuta junto con su familia, con el fin de salvaguardar su vida e integridad.

“Esto le crea a uno un trauma como persona, uno sale al Concejo o cualquier otra parte y vive lleno de nervios, si se le acerca alguna moto uno se asusta. A esto se le suma que yo tengo una parcela de palma en la vereda La Selva y está botada porque quién se atreve a ir por allá después de esto”, dijo el corporado.

Marimón relató que, además de afectarle su tranquilidad, su familia mantiene en un temor constante, incluso, lo llaman todo el tiempo para saber cómo se encuentra. A parte de las amenazas que él ha recibido, varios de sus familiares como su exesposa e hijo también han sido víctimas de la misma situación.

“Esto me ha obligado a dejar toda mi vida tirada, me ha cambiado por completo porque yo viajo al municipio a participar de la sesiones del Concejo y me tengo que regresar a Cúcuta inmediatamente. A las que no he participado es porque he sido citado por la Fiscalía y la Defensoría”, añadió.

El concejal fue enfático en asegurar que el único enemigo que ha tenido es la envidia, incluso, hasta de los mismos líderes del municipio quienes, al ver el avance que ha tenido su vida política y su liderazgo social, le han puesto tropiezos y uno de ellos sería este, el más reciente.

“Yo no tengo enemigos, tengo muchos amigos, soy muy reconocido a nivel municipal, nunca he pertenecido a una organización armada llámese como se llame, uno sabe que no es así y tiene esa tranquilidad, pero aquí el tema son los mismos tibuyanos, muchos que se dedican solamente a hacer daño. Así como lo hicieron conmigo a la vez con muchos líderes comunales, van como 230 que han sido desplazados por amenazas y lo peor es que ninguna de esas dos organizaciones ha asumido ni respaldado ese tema de las fotografías”, concluyó el concejal.

‘Me duele dejarlo todo’: comerciante

Una pareja de comerciantes y sus dos hijos han sido otras de las víctimas de esta guerra mediática pues una imagen en la que se observan felices los cuatro miembros de la familia, también fue difundida con señalamientos que les han cambiado la vida por completo, al punto de tener que buscar la manera de salir del país.

Por tres años trabajaron fuertemente para conseguir lo que hasta el momento tienen, un mini supermercado bien surtido al que la gente de la zona rural llegaba para hacer sus mercados y luego marcharse de nuevo a sus veredas.

Ahora, con lágrimas y dolor, tienen que dejarlo prácticamente todo porque las afectaciones que han tenido has escalado al punto de dañar por completo su tranquilidad.

“Mis hijos tuvieron que faltar por una semana al colegio y cuando regresaron no se pueden ni concentrar por lo mismo. Nosotros cambiamos los horarios y la rutina que teníamos. La vida nos ha cambiado por completo”, dijo la mujer, a la que se le reservará su identidad por temas de seguridad.

Aseguró que esto no es más que gente malintencionada y envidiosa que en vez de dar la cara, aprovecharon el momento para arruinarles la vida.

“Eso le da uno como tristeza, nos descontroló, nos bajó la moral, nos enfermamos psicológicamente y emocionalmente. Mi esposo dice que tuvimos que haber hecho un daño muy grande para que nos pasara esto”, comentó.

A pesar de haber salido a desmentir la información por redes sociales, ellos tomaron una decisión difícil: abandonar el país por temor.

“En el nombre de Dios nos vamos a salir de aquí porque no queremos estar más acá, tengo un cuadro de estrés demasiado grande. Pero esto me duele mucho, me duele tanto dejar mi casa, mi local, lo que a uno le ha tocado tanto tiempo lugar”, concluyó.

La familia mantiene la esperanza de poder regresar algún día a su hogar porque quedan sus seres queridos allí.

‘Me tocó encerrarme en la casa’: líder juvenil

Los jóvenes también se han convertido en el blanco de señalamiento y, precisamente, uno de ellos le comentó a este medio de comunicación cómo han sido sus días tras la publicación en redes sociales.

“Soy una persona que se dedica únicamente a trabajar para el bienestar de mi familia. Sin embargo, mi vida ha cambiado al punto de sentir temor al salir a las calles, aun sabiendo que no he hecho nada indebido”, dijo el joven.

Añadió que “me he sentido obligado a permanecer encerrado en casa hasta que se aclaren los hechos, ya que no tengo otro lugar a dónde ir. Es difícil asimilar que debamos vivir con miedo y restringir nuestra propia vida mientras esperamos que la verdad salga a la luz”.

El joven aprovechó el espacio para enviar un mensaje a las personas que están detrás de estos hechos.

“Antes de difundir información o acusar a alguien, reflexionen sobre el daño que pueden causar. Detrás de cada señalamiento hay una persona con una familia, con una vida construida con esfuerzo y honestidad, que puede verse afectada emocional, social y laboralmente por acusaciones sin pruebas válidas”, concluyó.

