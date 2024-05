Desconocidos dispararon contra una ferretería en el barrio Molinos

La detonación de varios disparos generó momentos de zozobra en los residentes del barrio Molinos, el pasado lunes, a las 8:30 de la noche.

Cuando los vecinos de la avenida 4 con calle 4N, de ese sector de Cúcuta, se disponían a descansar, fueron interrumpidos por los disparos que se escucharon y causaron temor.

“Yo ya estaba acostada cuando escuché eso y me dio mucho miedo porque no es común que pasen esas cosas por aquí. Pensamos que habían asesinado a alguien, pero gracias a Dios no fue algo que pasara a mayores”, comentó una residente del barrio.

Según algunas versiones, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta GN, color negro, llegaron hasta un establecimiento comercial, le propinaron varios tiros a la fachada de una ferretería y luego huyeron.

“Uno de ellos tenía una camisa negra y el otro como un buzo rojo, ambos llevaban unas gorras negras, estaban armados. Las balas quedaron ahí en la pared, pero también en una volqueta que estaba estacionada justo al lado del negocio”, dijo la mujer.

Tras el hecho, la comunidad salió despavorida de sus casas y alertó a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), quienes llegaron minutos más tarde a ponerse al frente del caso.

El dueño del establecimiento, un hombre, de 40 años, en medio de la incertidumbre, le habría informado a los uniformados que él no había sido víctima de amenazas ni había recibido llamadas extorsivas.

Por otra parte, la volqueta que también sufrió algunos impactos de bala, habría sido un daño colateral, pues todo apuntaría a que los hombres armados tenían como objetivo la ferretería.

“El Gaula ya se puso al frente de ese caso para determinar si este hecho sería producto de extorsiones, aunque la víctima manifestó no tener intenciones de interponer una denuncia, se adelantarán las investigaciones necesarias para llegar a los responsables del ataque”, comentó el coronel William Quintero, comandante de la Mecuc.

Zozobra en la comunidad

Luego del hecho, la incertidumbre creció en quienes residen en el barrio, pues temen que grupos armados y bandas criminales lleguen a sembrar temor.

“Esta vez fueron disparos a unas paredes y a una volqueta, qué tal la próxima vez se trate de una persona y ya no podamos ni siquiera salir de nuestras casas. Y si fue por extorsión, aquí hay muchos negocios comerciales que se verían afectados”, comentó otro habitante del barrio.

La comunidad clama a la Policía que se esclarezcan estos hechos y que no se permita que el sector se convierta en un punto estratégico para la delincuencia y la criminalidad.

“Queremos que las autoridades hagan más patrullajes por aquí, que no permitan que nada malo pase. Es muy rara vez la que se les ve frecuentando la zona y es necesario que lo hagan. Tienen que pasar estas cosas para que vengan”, concluyó el hombre.

