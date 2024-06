Condenan a Rodolfo Hernández a 5 años de prisión por corrupción en el caso Vitalogic

En la tarde de este jueves, 13 de junio, el Juzgado 10 Penal del Circuito confirmó que el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, fue condenado a 64 meses de prisión, a una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes, es decir, $86 millones, y a la inhabilidad para ejercer funciones públicas, en medio del escándalo conocido como Vitalogic, el cual ocurrió cuando estaba en la administración municipal.

Esta condena en primera instancia será apelada por el mismo Rodolfo Hernández y sus abogados, quien se ha declarado inocentes de los delitos endilgados por la Fiscalía General de la Nación, que lo llamó a juicio al considerar que el también excandidato presidencial sí incurrió en las irregularidades contractuales.

El sentido del fallo fue leído por el juez fue conocido el en marzo de este año, cuando se dieron las últimas audiencias en contra del líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien no se allanó a los cargos imputados por el ente acusador.

Justamente, en esa diligencia el mismo exalcalde rompió su silencio y afirmó que lo estaban acusando de hechos en los cuales no habría tenido participación.

“Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias”, dijo Hernández, visiblemente afectado.

En su intervención final se refirió a su difícil situación de salud. “Tengo cáncer terminal. De todo pensaba, menos terminar procesado por cosas que yo no hice”, puntualizó.

En la audiencia de marzo y, tanto la Procuraduría como la Fiscalía y la defensa de los intereses de la Alcaldía de Bucaramanga pidieron condenar a Rodolfo Hernández argumentando que las pruebas en su contra serían contundentes para demostrar su responsabilidad en el escándalo de corrupción.

El caso contra Rodolfo Hernández

La Fiscalía señaló al exalcalde de haber participado en irregularidades cometidas en el contrato de consultoría 096 de 2016, por $360 millones, celebrado entre la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, y el consultor Jorge Alarcón, cuando Hernández Suárez fungía como alcalde y presidente de la junta directiva de esa entidad.

Entre tanto, tras las pruebas expuestas en su contra, el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción dijo no haber participado en los hechos y sostuvo que el escándalo conocido como Vitalogic no existió.

“El escándalo de Vitalogic no existió. Nunca se realizó una reunión en mi apartamento para hacer chanchullos”, afirmó Rodolfo Hernández, señalando que nunca se reunió con Luis Andelfo Trujillo, a quien habría presionado para crear el contrato de consultoría.

