Ataque armado contra un escolta de la UNP en el barrio San Martín, de Cúcuta

El sonido de más de cinco disparos irrumpió la tranquilidad de los habitantes del barrio San Martín, quienes presenciaron el ataque sicarial del que fue víctima un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El hecho se registró el lunes a las 8:20 de la noche, en la calle 2 entre avenidas 7 y 8, de ese sector de la Comuna 4 de Cúcuta.

“Yo me había acabado de entrar para ponerme la pijama y acostarme a dormir, cuando escuché ese montón de tiros y me tiré al piso del susto. Al rato que pasó todo y me asomé, ya estaban llegando las autoridades a cerrar la calle”, comentó una residente del barrio.

Según algunas versiones, la víctima, de 43 años, habría llegado a su casa y cuando intentaba abrir el portón, un hombre armado que se movilizaba en una motocicleta, se le acercó y le disparó.

“Lo que dicen es que el señor como es escolta, sacó el arma de dotación para defenderse y hubo como un intercambio de disparos, por eso se escucharon tantos tiros. Nos parece extraño que pase eso, porque a él solo se le ve llegando de trabajar y no tiene problemas con nadie”, dijo otro vecino del lugar.

Tras el ataque, el presunto agresor logró escapar de la escena, mientras que el escolta recibió un impacto de bala, por lo que fue auxiliado por sus familiares y algunos conocidos.

“Cuando ya pasó todo, vi que sacaron rápido el carro que tenían ya guardado y ahí fue que se lo llevaron al centro médico para que lo atendieran, pero no iba tan grave, porque él caminó hasta el vehículo”, relató un testigo del suceso.

Pasados varios minutos, las unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) llegaron al lugar y acordonaron la escena para que la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) adelantara la inspección técnica. Allí se encontraron cinco vainillas.

Aunque en un principio se manejaba la hipótesis de un intento de hurto, las autoridades descartaron ese móvil, tras recopilar los testimonios y los videos de algunas cámaras de seguridad que hay en el sector.

Según la Policía, el hombre estaría involucrado en una investigación por homicidio, sin embargo, aseguraron que se adelantarán las investigaciones para determinar quiénes están detrás de este ataque sicarial.

Lo estaban esperando

Algunos vecinos del sector coincidieron en que el sicario habría estado rondando el barrio desde horas antes.

“El muchacho tenía casco, era alguien de contextura delgada, no pudimos verlo bien, pero sí estuvo dando varias vueltas por la casa. Subía, bajaba, esperaba en las esquinas, estaba muy sospechoso”, dijo un residente del barrio.

