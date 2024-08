Asesinato de una pareja de habitantes de calle provocó revuelo en Cúcuta

El asesinato de una mujer y un hombre, quienes eran habitantes de calle, la madrugada del pasado domingo en la calle 24 con avenida 11, del barrio Cuberos Niño, tiene preguntándose a muchas personas ¿qué está pasando con los indigentes en Cúcuta?

El abogado y docente investigador universitario, Carlos Andrés Muñoz López, denunció que la pareja habló con él dos días antes del homicidio sobre las agresiones por parte de un policía con golpes, ataques con el taser, la quema de la ropa y la advertencia verbal de que “les llegó su pesadilla”.

Para sustentar lo expuesto, en su perfil de X (antes Twitter) Muñoz López publicó una foto indicando que es de la espalda de César Martín, el hombre asesinado, que según él, “en ese momento mostraba los latigazos y heridas que le provocó el policía”.

“Yo registré esta situación a través de una plataforma que manejo, pero no tengo muy claro qué policía fue el que hizo esto, solo me dijeron que era un uniformado de ojos achinados. Yo no pensé que fuese a llegar hasta esto (el asesinato), dos días después. Ahí se conforma un indicio grave, por acción u omisión”, sostuvo Carlos Muñoz.

El docente investigador también manifestó que a raíz del doble homicidio se han conocido varias hipótesis “como tratando de justificar esas muertes, pero yo prefiero esperar la reconfirmación”.

El abogado Muñoz López señaló que en Cúcuta hay deficiencias en la atención al habitante de calle, entre eso, el tema de la Policía y del resto de autoridades encargadas de la seguridad.

“Los grandes violadores de los Derechos Humanos de los habitantes de calle son las fuerzas privada y pública. Todas las semanas yo recibo quejas de abuso policial o de seguridad privada. La idea es poder ejercer una defensa jurídica de ellos, pues no tienen quién los defienda”, argumentó el docente investigador.

Indagan faltas graves

Precisamente, por este hecho el coronel William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), decidió llamar a Carlos Andrés Muñoz para que se reunieran con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y unidades de la justicia penal militar.

Según conoció La Opinión, luego de ese encuentro, el alto mando policial ordenó la apertura de una investigación preliminar disciplinaria para corroborar si esa información es cierta y si los policías están incurriendo en faltas tan graves.

“En la reunión me explicaron que abrirán tres tipos de procesos, el disciplinario, el de justicia penal militar y uno penal”, indicó el docente Muñoz.

La investigación

A una semana del doble homicidio, las autoridades ya tendrían una hipótesis fuerte sobre los móviles.

Supuestamente, a la pareja la asesinaron porque se habría hurtado unas dosis de drogas que les dieron para que las vendieran en los alrededores de La Tomatera.

“Además, a ellos ya les habrían dicho que se fueran de esa zona porque estaban robando mucho y la gente se cansó. Sabemos que una mujer y un hombre que se movilizaban en una moto roja fueron los que cometieron el hecho, estamos tratando de identificarlos plenamente. Pero hay que recordar que ese sector es dominado por ‘Carlos Pecueca’”, afirmó una fuente judicial.

