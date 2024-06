Asesinaron de varios disparos a un mecánico en el barrio Carora, de Cúcuta

Con la mirada perdida, entre el miedo y sin entender ¿por qué sucedió?, un amigo de Reinaldo Antonio Moreno, no podía contener sus lágrimas. A ‘Junior’, como le decían de cariño, lo habían matado con sevicia en el taller de motos donde trabajaban juntos, desde hacía unos años.

“Estamos en shock, era muy gentil, muy amable, muy buena gente”, así lo recordó un conocido de la víctima, que no pudo darle la noticia a un tío de Reinaldo Moreno, quien curioso se asomó a la escena, sin creer que se tratara de su sobrino.

“Él es el tío de ‘Junior’, pero no puedo decirle que lo mataron, así no, no me corresponde darle la noticia”, decía el hombre.

Eran tantas sentimientos en el ambiente, que ninguno podía explicar lo que había sucedido. La impresión de los vecinos, que fijaban la mirada en la puerta roja donde estaba ‘Junior’ cuando lo mataron, era notoria.

El homicidio

Esta vez la muerte se asomó a la calle 3 con avenida 11, del barrio Carora, cuando el reloj marcó las 2:20 la tarde, de ayer.

Mientras Reinaldo Moreno cumplía con sus labores como mecánico de motos, fue baleado en por lo menos siete oportunidades, los balazos acabaron con su vida de manera fulminante.

De acuerdo a algunas versiones, dos hombres en una moto Suzuki GN llegaron hasta la puerta roja, donde estaba la víctima, y tras identificarlo, le dispararon.

Como en ese sector de Cúcuta, donde vivió la mayor parte de su vida, le tenían demasiado aprecio, quienes escucharon los disparos salieron despavoridos de sus casas.

Tras asomarse y observar que se trataba de ‘Junior’, corrieron para intentar salvarle la vida.

Agonizante, entre varios vecinos, subieron a Reinaldo Moreno a una moto para llevarlo hasta la Unidad Básica de la Loma de Bolívar, donde finalmente llegó sin signos vitales.

Los conocidos de ‘Junior’ no se explican el asesinato ocurrido en ese sector, que históricamente ha sido golpeado por la violencia.

“Junior se crío con su nonita, quien le inculcó valores. Es muy triste lo que pasó, porque deja dos hijas. No nos explicamos lo qué sucedió porque él no tenía problemas”, manifestó un allegado de la víctima, quien trabajaba como mecánico desde hace más de 10 años.

Rápidamente, pese a que muy cerca otro homicidio se había registrado, unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen.

Horas más tarde, la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) se encargó de hacer la inspección técnica de la escena y el levantamiento del cadáver en el centro asistencial donde falleció.

Dentro de las hipótesis que estarían manejando las autoridades, este hecho podría estar relacionado con un lío pasional, pues el hombre no tendría anotaciones judiciales, ni estaría relacionado en temas delincuenciales.

