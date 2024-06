El espeluznante crimen de los Espinel

Durante la primera mitad del siglo pasado era más frecuente de lo esperado la ocurrencia de homicidios en personas ancianas, particularmente solitarias y en viviendas relativamente alejadas del centro de la ciudad. En estas crónicas se han relatado algunas de ellas, aquellas que más despertaron el repudio de los habitantes de esta calurosa villa y que les dieron a la prensa local tema para llenar varias páginas.

El caso que concierne a esta crónica, sucedió en el barrio San Luis en la época en que una sección de las viviendas tenían acceso privilegiado al río, cuando parte de las actividades de sus habitantes era la pesca, para no ir más lejos, eran los ‘panches’ sus presas favoritas, de ahí su apelativo distintivo de ‘pancheros’.

Pues bien, a finales del mes de marzo de 1938, el descubrimiento de los cadáveres de dos ancianos hermanos de apellido Espinel, oriundos de la ciudad de Pamplona conmovió hondamente los sentimientos de la sociedad cucuteña por la forma espantosa en que la pareja fuera asesinada. Sus nombres, Marcelino y Ana Tulia Espinel. Ambos vivían en una casa pobremente construida; ella atendía una tienda en la que vendía algunos elementos de consumo básico que eran adquiridos por sus vecinos también ribereños del Pamplonita y él se dedicaba a la pesca.

En las primeras noticias publicadas se leía que “…en altas horas de la noche del 29 de marzo, fueron asaltados y asesinados con puñal y arma contundente dos ancianos naturales de Pamplona. El móvil del delito fue el robo ya que las autoridades, encabezados por el Juez Superior Carvajal Bonilla y el señor alcalde , que levantaron los cadáveres, hallaron todos los objetos, ropas pobres, menaje de la casa, papeles y correspondencia familiar, así como baúles abierto con violencia, en completo desorden”.

Sigue la crónica narrando los pormenores: “…en la tienda, donde dormía la señora, fue hallada en un charco de su propia sangre, con fuertes golpes mortales en su cráneo. En la pieza central de la casa fue hallado el cadáver de Marcelino en medio de una gran charca de sangre con varias heridas de puñal”.

Con los datos recolectados por los investigadores, se dice que las víctimas eran de Pamplona y de distinguidas familias ya extinguidas; en el pasado se sabía que el señor Espinel había residido en la población de Lourdes donde se desempeñó como mayordomo de fábrica; así mismo se dice que tiene varios sobrinos que viven en Venezuela y que velan por su sustento, entre ellos, Miguel y Rodolfo Espinel. A esta conclusión llegaron los investigadores del cotejo que hicieron de la correspondencia que lograron recuperar en la casa de la tragedia. También se logró recuperar algunos objetos de propiedad de las víctimas que fueron dejados por los asesinos en su fuga, en cercanías de la canoa anclada en la orilla del río.

Conocidos los detalles, el Juzgado Superior de la ciudad a cargo del doctor Horacio Carvajal Bonilla, quien asumió personalmente la investigación y activó con gran interés el trabajo, logró dar captura a los responsables de tan horrendo crimen. Como la investigación estaba en curso, los periodistas no pudieron conocer el nombre de los culpables, por no permitirlo la reserva del sumario, pero se comprometieron a informar al público todos los detalles relacionados con esta tragedia que tan consternada tiene a la sociedad y llenos de temor a los habitantes de la vecina población de San Luis, cuando aún no se había integrado a la ciudad de Cúcuta.

Días más tarde se conoció en detalle el resultado de las pesquisas realizadas por el Juez Superior Carvajal, quien personalmente logró desentrañar las circunstancias por las que se llegó a tan lamentable situación. Con la ayuda de los detectives, se comenzó a buscar sospechosos entre quienes pudieran ejecutar una fechoría de esta clase, sobre todo en altas horas de la noche.

Como resultado de estas indagaciones se dio con el paradero de una mujer, amante de un de los criminales a quien habían amenazado de muerte si llegaba a delatarlos, así que asustada la mujer le pidió consejo a uno de sus amigos quien la instigó a que los delatara, como efectivamente sucedió.

De la declaración de la mujer se pudo determinar que había una banda de cinco hampones de apellido Contreras, dedicados a la estafa, entre ellas a la muy conocida como “paquete chileno”. Esta banda llevaba un buen tiempo explotando la ingenuidad de los ancianos que aún conservaban en sus arcas alguna suma significativa de dinero, con el argumento de enseñarles a “fabricar dinero”. Los delincuentes les entregaban algunos billetes legítimos mediante los cuales demostraban la buena calidad y los ancianos les entregaban algunas

monedas de oro, de esas que se llaman o llamaban “morrocotas”. Esto logró comprobarse al encontrar los investigadores siete billetes de banco

completamente nuevos, lo que despertó su curiosidad y su sospecha, pero que fuera confirmado por la delatora quien conocía de los detalles por confesión de su amante, toda vez que esa noche llegó con la ropa ensangrentada y amenazándola de quedarse callada y darle instrucciones para que contestara a la policía, en caso que vinieran, en determinada forma.

Todas las pruebas recolectadas de forma encomiable y verificada con las

pruebas técnicas disponible para la época, además de la inspección ocular que se hiciera a la casucha de los criminales y las informaciones suministradas por la mujer llevó al convencimiento de que los cinco criminales, que fueron detenidos por la policía son los probables autores del crimen que conmovió hondamente a la ciudad.

No sobra indicar las abrumadoras felicitaciones que recibió el Juez Superior de Cúcuta, Horacio Carvajal Bonilla por haber resuelto en tan corto tiempo, un crimen tan espeluznante como el sucedido.

Redacción

Gerardo Raynaud D.

gerard.raynaud@gmail.com

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion