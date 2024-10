Según el Dane, el 80% de los migrantes venezolanos piensa quedarse en Colombia en el 2025

"Yo me voy a quedar en Cúcuta, a pesar de que parte de mi familia decidió irse a los Estados Unidos, pero por mi trabajo quiero terminar de establecerme acá en la ciudad. Siento que es necesario mejorar la cuestión de la vida crediticia de los migrantes”, anuncia Guadalupe Rodríguez, una venezolana radicada en la capital nortesantandereana.

Esta migrante, de 33 años, hace parte del 80,6% de los que piensa quedarse en el país en el próximo año, según la encuesta Pulso de la Migración del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con fecha de octubre de 2024.

Al contrario de Guadalupe, en la encuesta se precisa que 3,6% de los consultados piensa regresar al vecino país y el 1,5% quiere trasladarse a lugares distintos a Venezuela y Colombia.

Hay que resaltar que 14,1% de los ciudadanos venezolanos todavía lo está considerando.

“Aunque la mayor parte de la población tiene la intención de permanecer en Colombia, quienes están en el rango de 55 años o más son quienes expresan mayor intención de permanencia”, expresa el informe del DANE.

Además, el documento precisa que los hombres tienen mayor porcentaje de convivencia en Colombia con su pareja o cónyuge, mientras que las mujeres registran más participación de convivencia en Colombia con los hijos.

Dentro de las principales razones para quedarse en el país, 49% de los venezolanos ven con optimismo las condiciones socioeconómicas que tiene Colombia.

Otro 17,7% dice que no piensa salir porque ya se encuentra radicado en suelo colombiano y un 17,1% afirma que se mantendrá en el país por las difíciles condiciones socioeconómicas que atraviesa Venezuela.

En Colombia, la diáspora venezolana ha movilizado a 2.8 millones de migrantes residenciados en el país o con posible vocación de permanencia, según el informe de Migración Colombia con corte a junio de este año.

A la consulta sobre la posibilidad de que algún integrante de la familia en Venezuela pretenda migrar hacia Colombia para reunificarse, el 14,5% responde que sí mientras un 85,5% manifiesta que no.

La salud

El acceso al sistema de salud en Colombia para los migrantes venezolanos es vital para su proceso de permanencia en el país. Según esta encuesta de Pulso de la Migración, el 66,6% se encuentra afiliado, mientras que el 32,4% precisa que todavía no lo está.

“Entre los afiliados al sistema de salud, la mayoría son mujeres y personas mayores de 55 años. Los más jóvenes son los que reportan menores porcentajes de afiliación”.

El 59,1% de las personas de 15 a 24 años responde sí estar afiliada al sistema de salud colombiano, y el 68,3% de los migrantes de 25 a 54 años también, y cuando se consulta a las personas venezolanas de más de 55 años el 75% asegura estar vinculado al sistema de salud.

De este universo, el 71,7% pertenece al régimen contributivo, es decir, que pagan su salud, y el 26% al subsidiado.

De estos últimos, “no contar con los documentos para afiliarse es la principal barrera para el acceso al sistema de salud”. Y al detallar las atenciones en los centros asistenciales la encuesta resalta que las mujeres y las personas mayores de 55 años son quienes tienen más inconvenientes para el acceso a los servicios médicos que necesitan.

Lo que más preocupa es que el 85,5% de los consultados afirma no estar afiliado al sistema pensional, mientras que solo un 12,6% sí lo está.

La educación

La educación para los niños venezolanos residenciados en Colombia es vital para la acogida de ellos y de sus familiares.

Según la encuesta Pulso de la Migración, el 74% de los hogares migrantes tienen presencia de niños, niñas y adolescentes, la mayoría (68%) con entre uno y tres menores en cada familia.

“De los hogares migrantes que tienen niños en edad escolar, el 28,8% reporta que alguno de ellos no está estudiando”, añade el DANE.

Entre las principales razones por las cuales no están estudiando es porque el 55% no está en edad escolar, y el 11,9% no cuenta con documentos para inscribirse en las instituciones educativas.

Del grupo de menores que se encuentra estudiando, el 12,1% experimentó algún tipo de discriminación en sus centros educativos por su país de origen, añade la encuesta.

