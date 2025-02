Persisten barreras para la inclusión educativa de niños migrantes, según estudio

Un estudio realizado por la Universidad del Rosario y la Universidad de Toronto evidenció que, aunque se han flexibilizado los procesos de matrícula para los niños y niñas migrantes venezolanas, aún existen desafíos en infraestructura, planeación y gestión de la información, así como en la integración relacional y la prevención de la xenofobia en el entorno escolar.

Según el estudio, Colombia ha recibido a más de 2.8 millones de migrantes venezolanos, de los cuales cerca del 28 % son niños, niñas y adolescentes (NNA) Si bien el sistema educativo ha logrado matricular a más de 600.000 menores migrantes entre 2018 y 2023 la inclusión educativa va más allá del mero acceso a la escuela.



Para el análisis fueron tomadas en cuenta 201 entrevistas con actores clave, incluyendo miembros de organismos internacionales, autoridades educativas, directivos, docentes, acudientes y estudiantes migrantes en tres entidades territoriales que registran una alta matrícula de esta población: Bogotá, Cúcuta y La Guajira.



A partir de estos testimonios se identificaron tres áreas críticas en la inclusión estructural: el proceso de matrícula, la capacidad del sistema educativo y la planeación para la gestión de la información.

“En materia de matrícula, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha implementado estrategias para garantizar el acceso sin importar el estatus migratorio. No obstante, persisten cuellos de botella administrativos, desconocimiento de la ruta de atención por parte de las familias y problemas en la asignación de grados, lo que impacta la permanencia escolar.



Además, las organizaciones alertaron que la capacidad del sistema educativo ha sido superada en varias regiones, lo que ha generado hacinamiento en las aulas, sobrecarga docente y escasez de orientadores escolares



"El reto no es solo garantizar el acceso a la escuela, sino crear un entorno de aprendizaje que favorezca la integración de los niños y niñas migrantes sin que pierdan su identidad cultural. Esto requiere un cambio en la forma en que concebimos la diversidad en el aula", afirmó la profesora Claudia Díaz, investigadora principal del estudio.



En ese sentido las investigadores destacaron que la inclusión de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo es una necesidad que debe de garantizar el gobierno nacional.

