Estas son las expectativas luego de la reapertura del paso vehicular en el Puente La Unión

Luego de 7 años en abandono, las autoridades colombianas y venezolanas lograron ponerse de acuerdo para darle reapertura al paso vehicular en el puente internacional La Unión, que separa los municipios fronterizos de Puerto Santander y García de Hevia.

El acto lo protagonizaron los gobernadores del estado Táchira y el departamento de Norte de Santander, Freddy Bernal y William Villamizar Laguado, respectivamente, quienes insistieron en que la reactivación vehicular es fundamental para mejorar la economía de esta región fronteriza.

“Estos dos municipios necesitaban urgente que se pudiera lograr este paso vehicular, pues ya se había logrado peatonal. Hemos vivido los mismos problemas y los hemos superado juntos. Expresamos nuestra gran satisfacción por la buena voluntad y la disposición que tiene el Gobierno de Venezuela y de Colombia”, manifestó el mandatario de Norte de Santander, William Villamizar Laguado.

Le puede interesar: El deporte, una estrategia para la resocialización en la cárcel de Cúcuta

Puerto Santander fue el último en la fila luego de la reactivación en los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot.

El paso comprenderá las mismas horas que en el resto de puentes qué hay entre Táchira y Norte de Santander, iniciando jornadas a las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. hora colombiana.

“Con respecto al paso vehicular por la vía del puente La Unión rigen los mismo protocolos que en el resto de los puentes. Es el mismo horario del paso de entrada en la mañana y el mismo horario en la noche”, informó el alcalde del municipio venezolano de García de Hevia,Willington Vivas.

La alcaldesa de Puerto Santander, Teresa Gómez, también celebró la reapertura e invitó a los dos gobernadores a “trabajar por la región”.

Hay que recordar que el gobernador del estado Táchira, unilateralmente, ya había anunciado que del lado venezolano se retomaría el paso vehicular; sin embargo, no fue concertado con las autoridades colombianas quienes hasta este 9 de mayo pudieron anunciar formalmente el inicio normal de las operaciones en ese lugar.

¿Sí habrá mejora económica?

Los mandatarios regionales de ambos países insistieron en que definitivamente esto traerá mejoras económicas para Puerto Santander.

“Hoy estamos de fiesta porque se da ese sueño esperado por todos. Esperamos la reactivación comercial. La economía de Puerto Santander depende de la relación comercial entre Colombia y Venezuela”, expresó la alcaldesa de Puerto Santander, Teresa Gómez.

Consulte: ¿Está cerca un juicio político contra el presidente Gustavo Petro?

Algunos habitantes de ese municipio también esperan que esto traiga una mejor actividad económica y recuerdan con pesar los tiempos en que la economía de la región era más fuerte cuando la ruta por esa zona, sobre todo la del carbón, era activa.

“Esperamos que haya más ambiente. Antes todo era mejor. Esto ahora está muy solo. Ojalá que pase bastante gente por esta zona ahora, pero normalmente esto está muy solo. Dios quiera que todo mejore. El mensaje a todas las autoridades es que haya paz y tranquilidad. Eso es todo”, dijo Jorge Castilla, quien tiene más de 60 años vendiendo dulces muy cerca de la entrada del puente La Unión.

Mal estado de las carreteras

Freddy Bernal expresó que el mayor interés tras la reactivación vehicular del Gobierno del Táchira era reactivar la ruta del carbón, que entra a Venezuela por Puerto Santander hasta el estado Zulia.

Sin embargo, el mal estado de la vialidad venezolana es uno de los tantos elementos que se presentan como obstáculos para pensar en que Puerto Santander pueda ser un punto estratégico para el sector industrial.

Incluso, la alcaldesa de ese municipio le dijo a La Opinión que tras la reactivación vehicular comenzarían a armar unas mesas de trabajo en donde se tocarían temas como la recuperación de las carreteras en el vecino país.

Para Bernal, ni esto ni la cantidad enorme de puntos de control de las fuerzas armadas que hay en Venezuela son impedimentos para pensar en una reactivación económica en la región.

Lea aquí: Feria de emprendimientos en Cúcuta da oportunidad a migrantes

“No es un impedimento. Y ratifico que con voluntad todo se puede. Yo llegué al estado Táchira y estaba destruido. Parece que lo fueran bombardeado y hemos hecho un esfuerzo inmenso de ir recuperando todo. Hay que decir que Venezuela está bloqueada y no tiene acceso a créditos internacionales y no tiene acceso a vender su petróleo y eso es un duro golpe en la economía, pero nosotros no nos rendimos. Demostramos que con bloqueo y todo Venezuela está creciendo”, expresó Freddy Bernal.

¿Realmente hay integración?

La reapertura unilateral de este puente no es lo único que ha hecho el gobernador del Táchira sin considerar a su homólogo colombiano.

Hace un par de semanas anunció la extensión del horario vehicular hasta las 12 de la medianoche; sin embargo esto no está funcionando de esa manera, puesto que del lado colombiano no han aprobado este horario.

Sobre esto último, el alcalde de García De Hevia le dijo a La Opinión que desde el día de hoy iniciarían una serie de reuniones para verificar la factibilidad extender los horarios.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion