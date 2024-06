Esta es la situación de la regularización migratoria venezolana en Norte de Santander

La presencia de migrantes venezolanos ha diminuido

A pesar de que la migración venezolana se disparó en 2023, en Colombia hubo una disminución, pues según el más reciente informe del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana, 51.090 venezolanos abandonaron el país.

En Norte de Santander, a diciembre de 2023 había 337.937 migrantes venezolanos. En febrero de este año la población disminuyó, ahora son 335.015.

Conozca: Por ahora no volverá la ruta San Antonio - Los Patios

Esta realidad para algunos expertos está relacionada con la regularización migratoria, la falta de acceso a servicios básicos y la estabilidad en el territorio.

Actualmente, el Permiso por Protección Temporal (PPT) es la medida que el Gobierno dispuso para la regularización de los ciudadanos venezolanos que se encuentran radicados en Colombia. Con este documento acceden a servicios en educación, salud, vinculación laboral, entre otros.

Sin embargo, no todos pueden tramitar su PPT, pues este solo está habilitado para:

- Los niños, niñas y adolescentes que estén activos en el sistema educativo colombiano. Deben tener su certificado de estudio, acta de nacimiento y correo electrónico para sacar el documento.

- Menores de cinco años que no estén escolarizados y sean parte de un programa de Bienestar Familiar.

- Jóvenes entre 14 y 17 años vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

Por otro lado, los migrantes venezolanos que ingresaron a territorio colombiano de manera regular desde el 29 de mayo de 2021 hasta el 28 de mayo de 2023, a través del respectivo Puesto de Control Migratorio, son los que pueden reclamar su PPT.

Retomando el tema de la salida de venezolanos, para algunos todavía es difícil reclamar su documento o que en ciertas entidades públicas y privadas lo acepten para realizar algunos procedimientos, por eso no descartan la idea de migrar por segunda vez.

Infórmese: Solo 2,18% de las solicitudes de refugio en Colombia fueron aprobadas a venezolanos

Un caso es el de Mary Parra, en 2023 llegó a Colombia con sus dos hijos, participó en las jornadas de Migración Colombia y hasta la fecha aún no le han entregado su permiso por unos problemas que ella no entiende.

Otra situación es la de Paola Boscán, quien obtuvo el documento sin ningún problema, pero cuando este se le perdió ‘comenzaron los dolores de cabeza’. “Fui a migración a hacer el proceso de duplicado, pero cuando la funcionaria me atendió me dijo que yo aparecía en el sistema con doble documentación, es decir, tenía dos PPT con dos números diferentes, y entonces que me iban a hacer una unificación”, comentó.

A raíz de la unificación del permiso, tuvo que cambiar nuevamente todo, su contrato laboral, EPS, cuenta bancaria, pensión. Este hecho provocó que estuviera cerca de dos meses sin salud.

“Aún, luego de tres años de migrar de PEP (Permiso Especial de Permanencia) a PPT sigo teniendo problemas para acceder a créditos y otros productos financieros, porque este documento no es aceptado del todo por algunos bancos del país”, dijo Boscán.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion