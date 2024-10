¿Pensando en ser vegetariano? Experta aclara algunos mitos de este modelo alimenticio

El vegetarianismo continúa en auge a nivel mundial y Colombia no es la excepción. Actualmente, se calcula que alrededor del 5 % de los colombianos se identifica como vegetariano, según el estudio más reciente de la consultora de mercados alemana Statista. Este crecimiento es parte de una tendencia global en la que hay países que registran hasta 10 % de su población con esta práctica.

Este auge no solo impacta en la salud, sino también en la industria alimentaria. Según un informe de Statista, el consumo de productos basados en proteínas vegetales, como alternativa a los alimentos de origen animal, aumentará aproximadamente un 14 % entre 2020 y 2035.

“Este modelo de alimentación continúa creciendo, ya que no solo genera un beneficio para la salud, también existen movimientos a nivel mundial que lo promueven debido a los abusos y maltratos a los animales en la cadena de producción alimenticia por parte de algunas empresas. En Colombia, esta práctica comenzó a observarse antes de los años 2000, pero se ha fortalecido en la última década”, aseguró María Isabel Díaz, nutricionista de Compensar.

Bajo este contexto, persisten algunos mitos en cuanto al desarrollo de esta práctica alimentaria, por lo que la nutricionista, María Isabel Diaz,en el marco del Día Mundial del Vegetarianismo, que se conmemora el 1 de octubre, aclaró varios de ellos, para que, quienes quieranmigrar a esta dieta, puedan entender su impacto y sacarle el mejor provecho:

Afectaré mi salud al no comer carne: esto es un mito, teniendo en cuenta que, contrario a lo que muchos piensan, el vegetarianismo puede ser altamente beneficioso para la salud cuando se planifica adecuadamente. Esta dieta ha demostrado disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, diabetes tipo II, hipertensión e incluso ciertos tipos de cáncer.

No podré reemplazar las proteínas: los cárnicos no son los únicos alimentos que tienen proteína, de hecho, hay vegetales, cereales o tubérculos que cuentan con más porcentaje de proteína que las de origen animal. “Para evitar deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, se recomienda consumir suplementos o alimentos fortificados. Asimismo, el hierro presente en alimentos de origen vegetal puede ser absorbido con mayor facilidad cuando se combina con fuentes de vitamina C, como frutas cítricas”, agregó la nutricionista de Compensar.

No necesito ayuda para ser vegetariano: los mayores desafíos de este modelo alimenticio se deben a la falta de planificación, lo que puede llevar a deficiencias nutricionales si no se abordan adecuadamente. Es por eso por lo que es primordial contar con el acompañamiento de un nutricionista que de una línea correcta para esta transición.

Perderé masa muscular si soy vegetariano: esta es una de las principales dudas que muchos tienen a la hora de iniciar con esta práctica, lo cual es totalmente falso. De hecho, productos como la soja, los cacahuetes, la quinuay los garbanzos, pueden ayudar a ganar masa muscular de manera rápida. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, si una persona inicia con una dieta vegetariana sin una guía nutricional, puede verse afectado.

“Para quienes están considerando dar el paso hacia una dieta vegetariana, la clave está en hacerlo de manera gradual y bien informada. Lo primero es definir claramente las motivaciones. Puede ser por salud, por razones éticas o por el impacto ambiental. Después, es recomendable buscar la ayuda de un profesional que guíe este proceso y planificar las comidas para garantizar una dieta balanceada”, concluyó la nutricionista María Isabel Díaz.

Por último, algunas de las barreras más comunes a las que se enfrentan quienes adoptan una dieta vegetariana son la falta de tiempo para preparar comidas, las restricciones sociales al comer fuera de casa y, en algunos casos, la presión social. Sin embargo, con una planificación adecuada, estos obstáculos pueden superarse para llevar correctamente esta práctica alimenticia.

