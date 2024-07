Vuelve Buddy Valastro a la TV y ahora con sus hijos

El programa se llama Cake Dynasty y allí el famoso pastelero Buddy Valastro seguirá creando algunas de las tortas más increíbles y creativas del mundo de la repostería desde la cocina del Carlo’s Bake Shop.

Los televidentes podrán seguir el día a día de su trabajo y con su extensa familia enfrentarán el desafío de equilibrar las exigencias de un próspero imperio empresarial en expansión con las responsabilidades de la vida familiar.

Esta nueva cita será todos los sábados por la señal de Lifetime a las 5:30 p. m. en una primera temporada de diez episodios, ahora con los hijos involucrados y una extensa y extravagante familia, el negocio crece con más restaurantes, envíos a nivel nacional, máquinas expendedoras automáticas de pasteles y mucho más.

¿Qué es Cake Dynasty?

“Cake Dynasty en cierta forma es el lugar en el que estoy en mi vida actualmente, luego de tantos años haciendo televisión y haciendo crecer mis tiendas de pasteles y mis fábricas. Mis hijos ya crecieron y están queriendo empezar a formar parte de este negocio. Entonces, el programa es un poco un reflejo de dónde estoy en este momento. Esto resulta interesante, porque estamos empezando a ver si mis hijos van a sucederme en este mundo de la repostería o no”.

¿Cómo se siente volver a Latinoamérica y ahora ser parte de Lifetime?

“Muy entusiasmado. Los fanáticos de Latinoamérica son realmente los mejores del mundo. Me siento muy amado. Para mí poder compartir mi vida, mis programas y todas las cosas que vengo haciendo, significa muchísimo, porque los fans me han brindado su apoyo a lo largo de los años. Creo que les va a interesar mucho esta nueva etapa porque ellos vieron a mis hijos crecer, y ahora los van a empezar a ver como adultos jóvenes. Mi hija Sofía tiene 21 años, mi hijo Buddy tiene 19, Marco tiene 17 y Carlo tiene 13. Creo que hay una muy buena dinámica ahí, que es muy verdadera sobre ellos en cómo trabajan con mucho esfuerzo.

A mí me ha ido muy bien, pero aun así trabajo muy duro, y aunque mis hijos han vivido una gran vida o han tenido muchos privilegios, ellos siguen siendo humildes, trabajan, y trato de que entiendan cómo llegamos a donde estamos”.

¿Sus hijos seguirán su legado?

“Vamos a ver si ellos van a seguir mi legado, pero hay una cosa que sí les puedo garantizar, si yo sintiera que ellos no pueden, no los pondría a cargo. Eso fue un poco lo que les prometí a mis padres, que cualquier persona que me reemplazara, tendría que cumplir con estos requisitos”

¿Cuál es su pastel favorito de todos los tiempos?

“Es una pregunta difícil. Creo que el pastel que hicimos para Neil Patrick Harris, el actor, fue el que más me gustó decorar porque tuve que crear muchas piezas . Creo que el favorito de los seguidores fue el pastel que hice para Wicked, que fue uno de los pasteles más increíbles”.

¿Cuánto han variado sus recetas y cuántos ingredientes de Latinoamérica ha utilizado?

“El tres leches es uno de los dulces que más hemos usado, pero bueno, no voy a decir dónde probé el mejor porque no quiero generar polémica, obviamente. Lo que yo también hice fue inventar un pastel llamado Galletas y Leche. Usé tres leches, usé crema batida y también le agregué galletas con chispas de chocolate. Porque también quería educar al público norteamericano en lo que es probablemente mi postre favorito en el planeta, que es el de las tres leches. Cuando lo pruebas, es cremoso, tiene un balance. No todos lo entienden en Estados Unidos. Así que mi idea era hacerlo norteamericano un poco, añadiéndole galletas con chips y llamándolo Galletas y Leche. Y tuvo bastante éxito. Así que vamos a intentar venderlo en las tiendas el próximo año”.

