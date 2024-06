Tal vez no me amó lo suficiente: Aída Victoria se despachó en Instagram tras romper con Westcol

Aida Victoria Merlano y su pareja, Westcol, han sido tendencia en las últimas horas después de que se viralizara un video en el que la hija de la exsenadora le reclamaba por una conversación comprometedora que tuvo con otra mujer a través de Instagram.

En el video se puede ver que, aunque el streamer intentó explicar la situación, ella no se mostró convencida por su versión y, al contrario, salió enfurecida de la escena afirmando que no quería hablar con él.

Lea: Teme por su vida: periodista Laura Preciado denuncia que recibió amenazas de muerte por video de Westcol

Esta situación provocó diversas reacciones entre los internautas, quienes rápidamente descubrieron la identidad de la mujer involucrada en la polémica. Se trata de Nataly Morales, una manicurista y creadora de contenido paisa.

Westcol ha hecho varias apariciones, mostrando que está pasando por un momento difícil debido a este suceso. En una ocasión, subió una foto de Aída Victoria a las historias de su perfil de Instagram, acompañada de las palabras.

“Te amo con todo mi corazón y siempre te amaré. Mujer de mi vida y la bebé de la casa. Son situaciones y momentos que suceden, me equivoqué y acepto mi error, lo que no puedo aceptar es que me digan que no te amo porque yo sé lo que estaría dispuesto a hacer por ti”.

En la tarde del viernes 28 de junio, Aida Victoria habló en sus redes sociales sobre el video que publicó Westcol explicando lo sucedido.