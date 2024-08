Silvestre Dangond contó detalles de su problema con las drogas y el alcohol

Silvestre Dangond se sinceró y habló sin misterios sobre una condición que vivió y que le trajo problemas de todo tipo: el consumo de drogas y alcohol.

En una entrevista a MoluscoTV, el cantante vallenato dijo que fue difícil para él controlar el consumo de alcohol, pero con el uso de drogas sí fue más inteligente y decidió parar de una vez por todas.

Lea: Así será la misión imposible de Tom Cruise en la clausura de París 2024

“Yo jugué mucho con el tema de las drogas, no le di importancia a eso porque sentía que la dominaba en su momento. Yo la consumía, pero era solo pasajera, ya que me gustaba drogarme después de los conciertos. Cuando salía del concierto, era el momento en que decía que comenzó mi rumba”, dijo Silvestre, explicando que él no se presentaba a los espectáculos bajo los efectos de las sustancias, sino al terminar.

“Llegó un momento en que entré en un conflicto interno y personal. Eso hizo que me saliera de control. Tuve momentos de abstinencia que no me dejaban salir de ese infierno. Visité un centro de rehabilitación en Uruguay, pero volví a caer y después decidí a curarme yo mismo”, aseguró el cantante vallenato.

Dangond añadió que el ocio y la curiosidad de probar las drogas, hizo que generara una adicción. Reconoció que no fue tan astuto con el consumo de alcohol, ya que inició desde muy pequeño a tomar guaro.

Conozca: ‘El Combo de las Estrellas’ y Daniel Calderón unen la música tropical y vallenata en ‘Todo quiero contigo’

“Yo cuando era ‘pelao’ (17 años) tomaba mucho guaro, cobraba las serenatas con guaro. Pero yo ahora me siento con mucha más responsabilidad, porque ya dejé de ser libre. En mi época de turbulencia hice lo que quise y fui un papá ausente por muchos años, pero ya todo es totalmente diferente”, puntualizó.

Hoy en día, Silvestre está más concentrado en pasar tiempo de calidad con su familia, además se enorgullece de ser una persona valiente al tomar la decisión de abandonar todo lo que le hacía daño.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion