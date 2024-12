Reconocida actriz venezolana pide ayuda por desaparición de su hijo

En su relato, Rhoda Torres señaló que las autoridades le informaron que su hijo había sido trasladado a Caracas para una supuesta investigación, pero desde entonces no ha tenido contacto con él. “No he recibido una llamada, no sé dónde está. ¡Se los suplico, ayúdenme! Yo me estoy muriendo como madre”, expresó entre lágrimas.

El video, que rápidamente se hizo viral, ha sido compartido por colegas, amigos y diversos medios de comunicación, generando un llamado masivo de solidaridad en redes sociales. Rhoda Torres también pidió la intervención de las autoridades y de cualquier persona que pueda aportar información para encontrar a su hijo.

Lea más: Ministerio de Igualdad y Equidad ahora dirigirá los Centros Intégrate

“Por favor, ¿dónde está mi hijo? Les suplico ayuda. No aguanto más”, insistió con la esperanza de obtener una respuesta. Al finalizar su mensaje, la actriz agradeció el apoyo recibido hasta el momento y dejó su información de contacto para quienes puedan colaborar en esta búsqueda.

El caso ha conmocionado a la comunidad artística y al público en general, quienes han expresado su respaldo a la actriz, haciendo eco de su clamor en plataformas digitales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion